На переплавке копеек ЦБ может заработать больше 12 миллиардов

08:48 12 декабря 2017 2

Выпуск монет обходится государству в копеечку Фото: Anton Pinchuk/Flickr

Центробанк может заработать на переработке выводимой из обращения мелкой монеты более 12 млрд рублей. Но лишь в том случае, если банкиры пойдут навстречу предложению активизировать ее сбор у населения, оснастив банкоматы монетоприемниками. Пока на призыв регулятора откликнулась лишь малая часть кредитных организаций.

При этом даже те, кто принципиально не возражает, ожидает в ответ налоговых льгот, сообщает «Коммерсант». Сейчас банки, как правило, взимают комиссию за обмен монет на купюры (обычно 1,5—3%), поскольку работать «с металлом» им невыгодно и неудобно. К тому же, по мнению бывшего главы Центробанка Сергея Дубинина, хотя пользоваться монетами сегодня неудобно из-за инфляции последних лет, но ситуация для деноминации в стране еще не созрела. Поэтому нужно либо прекращать выпуск монет, либо начинать выпускать монеты достоинством в 50 и 100 рублей, пишет «Национальная служба новостей».

На 1 октября 2017 года в обращении находились 63,9 млрд монет весом 185 тыс. тонн (латунных, медно-никелевых, стальных). Максимальный интерес для металлургов (и для ЦБ) представляют те из них, которые были выпущены до 2009 года. Затем мелочь начали чеканить из биметалла, который не представляет интереса даже по цене лома.

Как уже сообщало «URA.RU», Банк России считает убыточной чеканку всех монет достоинством до пяти рублей включительно. На взгляд специалистов ЦБ, сегодня в России объем находящей в обращении «мелочи» в 1,5 раза превышает потребности населения и юридических лиц. В этой связи регулятор уже не принимает заказы на чеканку монет номиналом 1 и 5 копеек, как не востребованных, и предложил банкам ускорить процесс вывода из оборота монет большего достоинства.