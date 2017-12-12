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12 декабря 2017
11:04  12 декабря 2017 1

Воспитательница детсада, заклеившая ребенку рот скотчем, неоднократно издевалась над детьми

Встреча партийного актива
Детсад проверила полицияФото: Анна Майорова © URA.RU

В Якутии из детского сада уволили воспитательницу, которая заклеила скотчем рот воспитаннику. Полицейские выяснили, что женщина неоднократно издевалась над детьми в дошкольном учреждении.

Инцидент получил огласку после того, как 5 декабря полицейский провел обход в поселке Витим. Местная жительница рассказала стражу порядка о том, что 27 ноября в детсаде «Колокольчик» помощница воспитателя во время обеда заклеила рот ребенку 2011 года рождения. Причиной послужило «плохое поведение» воспитанника.

По словам полицейских, персонал дошкольного учреждения неоднократно применяли силу в отношении детей. В тот же день другого ребенка пытались успокоить таким же образом, пишет Life.ru. Как уже сообщало «URA.RU», скотч в качестве «воспитательного средства» вообще популярен у воспитателей российских детских садов. Некоторые из них — как это было в Ангарске Иркутской области — не стесняются даже выкладывать соответствующие фото в соцсетях.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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