В Якутии из детского сада уволили воспитательницу, которая заклеила скотчем рот воспитаннику. Полицейские выяснили, что женщина неоднократно издевалась над детьми в дошкольном учреждении.
Инцидент получил огласку после того, как 5 декабря полицейский провел обход в поселке Витим. Местная жительница рассказала стражу порядка о том, что 27 ноября в детсаде «Колокольчик» помощница воспитателя во время обеда заклеила рот ребенку 2011 года рождения. Причиной послужило «плохое поведение» воспитанника.
По словам полицейских, персонал дошкольного учреждения неоднократно применяли силу в отношении детей. В тот же день другого ребенка пытались успокоить таким же образом, пишет Life.ru. Как уже сообщало «URA.RU», скотч в качестве «воспитательного средства» вообще популярен у воспитателей российских детских садов. Некоторые из них — как это было в Ангарске Иркутской области — не стесняются даже выкладывать соответствующие фото в соцсетях.