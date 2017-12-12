12:15 12 декабря 2017 4

Названы имена педагогов новоуренгойской гимназии, виновных в скандале со «школьником из бундестага» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В гимназии Нового Уренгоя, где обучается уже известный на всю страну «школьник из бундестага», подвели итоги проверки. Она подтвердила, что участие ямальских школьников в германском проекте — самодеятельность педагогов школы, которые не поставили в известность вышестоящее руководство. Документы поступили в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елены Кукушкиной, в Сети их разместил журналист Ростислав Журавлев.

По итогам проверки к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена директор школы Екатерина Кашникова. Преподавателя немецкого языка Людмилу Кононенко решено проверить на соответствие занимаемой должности. В материалах проверки сообщается, что предложение о участии в проекте поступило напрямую к Людмиле Кононенко, и она самостоятельно приняла решение и начала подготовку учеников. Отметим, что Кононенко занимает также пост заместителя директора школы.

Какие именно меры наказания будут к ней применены, пока не сообщатся. «Несоответствие», о котором говорится в материалах проверки, может повлечь как понижение до простого педагога, так и увольнение с работы. В пресс-службе администрации Нового Уренгоя «URA.RU» сообщили, что пока официальных распорядительных документов по Людмиле Кононенко нет. Точных сроков решения там тоже назвать не смогли.

Проверку в школах Нового Уренгоя и, в частности, в городской гимназии начали после нашумевшего выступления ямальских школьников в бундестаге. Дети практически покаялись перед германским парламентом за «невинно погибших в советских лагерях бойцов Вермахта», которые «не хотели воевать». Эти заявления вызвали огромный общественный резонанс среди жителей России.