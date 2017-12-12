12:46 12 декабря 2017 0

В Свердловскую область деньги отправлять не станут Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Несколько десятков субъектов РФ получат дотации на общую сумму в 20 миллиардов рублей «за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала» в 2016 году. Распоряжение было отдано премьер-министром России Дмитрием Медведевым, правительство утвердило документ.

Ханты-Мансийский автономный округ оказался на 15-строчке правительственного рейтинга. Регион получит 416 миллионов рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ (26 место) сможет распоряжаться 245 млн. В Челябинскую область (28 место) отправится 233 миллиона. На последнем, 40-м месте, Республика Тыва. Регион получит 50 миллионов рублей.

Всего в рейтинг успешных регионов попали 40 субъектов, среди которых не оказалось Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также Пермского края.

На первом месте Республика Саха (Якутия). Регион получит 2,5 млрд рублей. В Татарстан направят 1,6 млрд рублей. Столько же получит Московская область. В десятке лидеров также оказались Красноярский край (1,3 млрд), Ростовская (1 млрд) и Ленинградская (857 млн) области, Санкт-Петербург (785 млн), Камчатский край (735 млн), Иркутская (714 млн), Мурманская (555 млн) и Томская области (543 млн).