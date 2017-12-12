12:57 12 декабря 2017 0

Сергей Давыдов (слева) и Михаил Юревич (справа) оставили мэрии миллиардный долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска в суде с «Уралмостостроем» требует новой экспертизы дорожной развязки на Братьев Кашириных. Власти город отказываются признавать долг на сумму свыше одного миллиарда рублей. Как считают в мэрии, стоимость развязки была завышена, как минимум, в два раза. Эпизод со строительством данного объекта фигурирует в материалах уголовного дела экс-губернатора Михаила Юревича.

Как говорится в материалах арбитражного суда Челябинской области, мэрия, выступающая истцом, заявила ходатайство о проведении судебной экспертизы. Очередное заседание суда состоится 11 января. К этому времени представители «Уралмостроя» должны представить свое мнение на ходатайство мэрии. Ранее суд не принял во внимание материалы Главного контрольного управления области (ГКУ) по которым сумма контракта за строительство развязки была завышена в два раза.

Контракт с «Мостоотрядом № 16», филиалом «Уралмостостроя», на строительство развязки у цирка на Братьев Кашириных, заключен управлением дорожного строительства администрации Челябинска 22 июня 2008 года. Сумма контракта — 5,9 млрд рублей. Городом руководил Михаил Юревич. Авансом на счета фирмы был перечислен 1,1 млрд рублей. Первую очередь развязки была сдана в сентябре 2012 года, когда Михаил Юревич уже был губернатором. По документам стоимость первой очереди составила 2,2 млрд рублей, но город не перечислял оставшуюся сумму. «Мостоотряд №16» подал на управление дорожного строительства мэрии в суд. После смены руководства области ГКУ провело свою экспертизу. Мэрии Челябинска было рекомендовано подать встречный иск. Но сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов перед своей отставкой в декабре 2014 года, подписал мировое соглашение. Власти взяли на себя обязательство погасить долг частями. Это решение суда и оспаривает мэрия.

По одной из версий, эпизод со строительством моста рассматривается в уголовном деле экс-губернатора Михаила Юревича. Бывшему главе региона инкриминируется получение взяток в сфере дорожного строительства на 3,4 млрд рублей. Показания на Юревича дал экс-директор «Мостоотряда №16» Андрей Черемисов, отбывающий срок за мошенничество. В материалах по этому эпизоду фигурирует сумма в 1,1 млрд рублей, полученных авансом и перечисленных через МУП «Челябметротрансстрой» в сторонние фирмы. Ровно столько «Уралмостострой» взыскивает с мэрии.

Что касается самой развязки, то, несмотря на суды, областные власти рассматривают возможность строительства второй и третьей очереди. Эта задача была поставлена губернатором Борисом Дубровским в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Есть сомнения в оплате уже действующего объекта, поэтому мы просим новую экспертизу, судебную, — пояснил „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — Есть перспективы строительства второй и третьей очереди, которые мы сейчас изучаем».