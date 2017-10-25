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Главные новости Челябинской области
19:57  25 октября 2017 0

Недостроенный мост свяжет в одну «уголовку» дела Юревича и Давыдова

Мэрию Челябинска заставляют платить за миллиардный «откат»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Юревич. Челябинск, юревич михаил
Дорожная «уголовка» Михаила Юревича обрастает подробностями. За спиной Юревича — Ильдар Усманов. Крайний справа — Сергей ДавыдовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Часть инкриминируемой взятки (3,4 млрд рублей) челябинскому экс-губернатору Михаилу Юревичу — «откат» за строительство дорожной развязки на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Такая версия фигурирует в материалах уголовного дела бывшего главы региона, сообщили «URA.RU». 1,2 млрд рублей — сумму, равную этой взятке, принудительно взыщут из бюджета Челябинска.

Среди тех, кто дал показания на Михаила Юревича по делу об «откатах с дорожной революции» — бывший начальник филиала «Мостоотряд № 16» ЗАО «Уралмостострой» Андрей Черемисов. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в силовых структурах. По версии следствия, когда Черемисов руководил филиалом, он перечислил одной из фирм, подконтрольной Юревичу, часть суммы, полученной «Мостоотрядом» за строительство дорожной развязки на улице Братьев Кашириных у цирка. Сам Черемисов в июне этого года был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хищение 158 млн рублей со счетов филиала.

По некоторым данным, Черемисов заявил, что сумма «отката» — свыше одного миллиарда рублей. Примерно столько же сейчас фирма, которой руководил Черемисов, взыскивает по суду с мэрии города.

Контракт был заключен в 2008 году
Скан СБИС

Контракт с «Мостоотрядом № 16» на строительство развязки был заключен управлением дорожного строительства администрации Челябинска 22 июня 2008 года. Городом тогда руководил Михаил Юревич. Цена контракта — 5,9 млрд рублей. «Мостоотряд № 16» должен был построить временный понтонный мост за 100 млн рублей через реку Миасс у цирка и крупную развязку, которая бы разгрузила движение на проспекте Ленина.

В строительстве также был задействован МУП «Челябметротрансстрой», где пост директора с 2007 года занимал ныне покойный Ильдар Усманов, в прошлом один из менеджеров Юревича. Есть версия, что именно через Усманова «провели» взятку. Временный мост был построен, а после запуска первой очереди развязки, закрыт. Первую очередь оценили в 2,2 млрд рублей. Еще до запуска в «Мостоотряд № 16» было перечислено 1,1 млрд рублей.

В 2014 году Главное контрольное управление областного правительства (ГКУ) проверяло управление дорожного хозяйства на эффективность расходования бюджетных средств. Было установлено, что сумма контракта за первую очередь развязки завышена в два раза. «Мостоотряд № 16» же требовал доплатить 1,1 млрд рублей. Мэрии было рекомендовано заказать независимую экспертизу, оценить работы, пересмотреть стоимость.

Челябинский областной суд, апелляция адвокатов бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова. Челябинск, давыдов сергей
Сергей Давыдов, будучи сити-менеджером, признал долг перед подрядчиком в 1,1 миллиарда рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но в администрации поступили иначе. 21 октября 2014 года управление дорожного хозяйства, а сити-менеджером Челябинска был Сергей Давыдов, признало долги. В арбитражном суде подписало мировое соглашение с «Мостоотрядом № 16», обязуясь с начала 2016 года до конца 2018 года выплатить 1,1 млрд рублей, в среднем по 250 млн в год, без начисления пеней. В декабре 2014 года Давыдов ушел в отставку. Когда в 2016 году наступил срок по платежам мирового соглашения, денег в бюджете не оказалось, потому что их траты не были прописаны.

С того времени мэрия судится с «Мостоотрядом», не желая признавать долги. Была проведена новая экспертиза, подтвердившая, что цена контракта завышена в два раза. 6 октября 2017 года арбитражный суд принял решение взыскать долги с управления дорожного хозяйства, все по тому же мировому соглашению, принудительно, дополнительно насчитав 200 млн рублей пени. Если на счетах управления денег не будет, долги взыщут с мэрии, то есть из бюджета, в рамках субсидиарной ответственности.

«Если первые 1,1 млрд рублей ушли на взятку, то получается, что „Мостоотряд“ ничего не заработал, поэтому и требует оставшуюся сумму», — комментирует «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Иными словами, если взятка была, то расплачиваться за нее должен бюджет. Первую апелляцию от городских властей суд отклонил, новую должны подать до 13 ноября.

Виды города. Челябинск, челябинск, развязка на кашириных
Развязка на Братьев Кашириных
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«У нас есть сомнения в том, что сметы по контракту соответствуют объему работ, — прокомментировал „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — Есть данные от ГКУ о возможном завышении. Мы будем настаивать на новом мировом соглашении, с учетом пересмотра смет на основании экспертизы». По эпизоду со взяткой с контракта экс-губернатору Евгений Тефтелев сообщил, что подробностей не знает. «Но есть информация, что по „Мостоотряду № 16“ расследуется уголовные дела в сфере дорожного строительства, — пояснил Тефтелев. — Если один из эпизодов касается развязки на Братьев Кашириных, и он будет доказан, то это еще один повод пересмотреть сметы».

Сергей Давыдов, арестованный по обвинению со счетов МУП «ЧКТС» с 2012 по 2015 годы, ранее уже опрашивался по эпизоду с «Мостоотрядом №16» как свидетель. Не исключено, что он, подписав мировое соглашение, может стать одним из фигурантов дела.

«Расследуются уголовные дела, мы этого не отрицаем, — заявила „URA.RU“ пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылева. — Но комментировать что-либо не будем».

Ранее показания по «откатам» с дорожного строительства на Михаила Юревича дали бывший гендиректор областного госпредприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников, а также бывший руководитель МУП «ДРСУ» Иван Волосков. Общая сумма взяток с дорожных фирм, инкриминируемых экс-губернатору — 3,4 млрд рублей. Обвинение в посредничестве предъявлено директору московского филиала ОАО «Макфа», помощнику депутата Государственной Думы РФ Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой, теще депутата Госдумы Вадима Белоусова. Михаил Юревич также обвиняется в получении взятки от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Экс-губернатор заочно арестован. По словам адвокатов, он находится на лечении в Лондоне, свою вину отрицает. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

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