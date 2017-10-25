Недостроенный мост свяжет в одну «уголовку» дела Юревича и Давыдова

19:57 25 октября 2017 0

Дорожная «уголовка» Михаила Юревича обрастает подробностями. За спиной Юревича — Ильдар Усманов. Крайний справа — Сергей Давыдов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть инкриминируемой взятки (3,4 млрд рублей) челябинскому экс-губернатору Михаилу Юревичу — «откат» за строительство дорожной развязки на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Такая версия фигурирует в материалах уголовного дела бывшего главы региона, сообщили «URA.RU». 1,2 млрд рублей — сумму, равную этой взятке, принудительно взыщут из бюджета Челябинска.

Среди тех, кто дал показания на Михаила Юревича по делу об «откатах с дорожной революции» — бывший начальник филиала «Мостоотряд № 16» ЗАО «Уралмостострой» Андрей Черемисов. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в силовых структурах. По версии следствия, когда Черемисов руководил филиалом, он перечислил одной из фирм, подконтрольной Юревичу, часть суммы, полученной «Мостоотрядом» за строительство дорожной развязки на улице Братьев Кашириных у цирка. Сам Черемисов в июне этого года был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хищение 158 млн рублей со счетов филиала.

По некоторым данным, Черемисов заявил, что сумма «отката» — свыше одного миллиарда рублей. Примерно столько же сейчас фирма, которой руководил Черемисов, взыскивает по суду с мэрии города.

Контракт был заключен в 2008 году Скан СБИС

Контракт с «Мостоотрядом № 16» на строительство развязки был заключен управлением дорожного строительства администрации Челябинска 22 июня 2008 года. Городом тогда руководил Михаил Юревич. Цена контракта — 5,9 млрд рублей. «Мостоотряд № 16» должен был построить временный понтонный мост за 100 млн рублей через реку Миасс у цирка и крупную развязку, которая бы разгрузила движение на проспекте Ленина.

В строительстве также был задействован МУП «Челябметротрансстрой», где пост директора с 2007 года занимал ныне покойный Ильдар Усманов, в прошлом один из менеджеров Юревича. Есть версия, что именно через Усманова «провели» взятку. Временный мост был построен, а после запуска первой очереди развязки, закрыт. Первую очередь оценили в 2,2 млрд рублей. Еще до запуска в «Мостоотряд № 16» было перечислено 1,1 млрд рублей.

В 2014 году Главное контрольное управление областного правительства (ГКУ) проверяло управление дорожного хозяйства на эффективность расходования бюджетных средств. Было установлено, что сумма контракта за первую очередь развязки завышена в два раза. «Мостоотряд № 16» же требовал доплатить 1,1 млрд рублей. Мэрии было рекомендовано заказать независимую экспертизу, оценить работы, пересмотреть стоимость.

Сергей Давыдов, будучи сити-менеджером, признал долг перед подрядчиком в 1,1 миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но в администрации поступили иначе. 21 октября 2014 года управление дорожного хозяйства, а сити-менеджером Челябинска был Сергей Давыдов, признало долги. В арбитражном суде подписало мировое соглашение с «Мостоотрядом № 16», обязуясь с начала 2016 года до конца 2018 года выплатить 1,1 млрд рублей, в среднем по 250 млн в год, без начисления пеней. В декабре 2014 года Давыдов ушел в отставку. Когда в 2016 году наступил срок по платежам мирового соглашения, денег в бюджете не оказалось, потому что их траты не были прописаны.

С того времени мэрия судится с «Мостоотрядом», не желая признавать долги. Была проведена новая экспертиза, подтвердившая, что цена контракта завышена в два раза. 6 октября 2017 года арбитражный суд принял решение взыскать долги с управления дорожного хозяйства, все по тому же мировому соглашению, принудительно, дополнительно насчитав 200 млн рублей пени. Если на счетах управления денег не будет, долги взыщут с мэрии, то есть из бюджета, в рамках субсидиарной ответственности.

«Если первые 1,1 млрд рублей ушли на взятку, то получается, что „Мостоотряд“ ничего не заработал, поэтому и требует оставшуюся сумму», — комментирует «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Иными словами, если взятка была, то расплачиваться за нее должен бюджет. Первую апелляцию от городских властей суд отклонил, новую должны подать до 13 ноября.

Развязка на Братьев Кашириных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«У нас есть сомнения в том, что сметы по контракту соответствуют объему работ, — прокомментировал „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — Есть данные от ГКУ о возможном завышении. Мы будем настаивать на новом мировом соглашении, с учетом пересмотра смет на основании экспертизы». По эпизоду со взяткой с контракта экс-губернатору Евгений Тефтелев сообщил, что подробностей не знает. «Но есть информация, что по „Мостоотряду № 16“ расследуется уголовные дела в сфере дорожного строительства, — пояснил Тефтелев. — Если один из эпизодов касается развязки на Братьев Кашириных, и он будет доказан, то это еще один повод пересмотреть сметы».

Сергей Давыдов, арестованный по обвинению со счетов МУП «ЧКТС» с 2012 по 2015 годы, ранее уже опрашивался по эпизоду с «Мостоотрядом №16» как свидетель. Не исключено, что он, подписав мировое соглашение, может стать одним из фигурантов дела.

«Расследуются уголовные дела, мы этого не отрицаем, — заявила „URA.RU“ пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылева. — Но комментировать что-либо не будем».

Ранее показания по «откатам» с дорожного строительства на Михаила Юревича дали бывший гендиректор областного госпредприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников, а также бывший руководитель МУП «ДРСУ» Иван Волосков. Общая сумма взяток с дорожных фирм, инкриминируемых экс-губернатору — 3,4 млрд рублей. Обвинение в посредничестве предъявлено директору московского филиала ОАО «Макфа», помощнику депутата Государственной Думы РФ Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой, теще депутата Госдумы Вадима Белоусова. Михаил Юревич также обвиняется в получении взятки от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Экс-губернатор заочно арестован. По словам адвокатов, он находится на лечении в Лондоне, свою вину отрицает. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.