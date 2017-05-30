16:52 30 мая 2017 0

3,5 млрд рублей - "откаты" за ремонт дорог? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая сумма взятки, которую СК РФ инкриминирует экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, превышает все допустимые пределы. Никакому другому бывшему главе региона, попавшему под «уголовку», не вменялись миллиарды рублей. 3,4 млрд рублей — именно столько, как утверждают следователи, получил Михаил Юревич от челябинских предпринимателей, когда руководил регионом. Как говорят собеседники «URA.RU», это не разовый платеж, такие деньги не передают в конвертах или дипломатах.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что речь идет об «откатах», связанных с капитальным ремонтом дорог в регионе. Он получил название «дорожной революции» и был главной темой Юревича на посту губернатора. С 2011 по 2013 на строительство потрачено из областного и федерального бюджетов более 30 млрд рублей. Задействовали как крупные фирмы — «Южуралавтобан», МУП «ДРСУ», ООО «ПК „ЧелСи“», так и несколько десятков подрядчиков. Расходование средств и стало объектом внимания силовиков.

Подтверждение этому — тот факт, что 4 мая был взят под стражу бывший директор челябинского МУП «ДРСУ» Иван Волосков, один из тех, чья карьера пошла в гору, когда Михаил Юревич стал мэром Челябинска. Поводом для ареста стали результаты ревизии, по итогам которой временные управляющие не досчитались в обанкроченном МУП 72 млн рублей. Волосков представил медицинские справки, что не может по состоянию здоровья находиться в заключении, но его отправили в СИЗО. Уже тогда источники в правоохранительных органах утверждали, что новым уголовным делом в отношении экс-губернатора станет история с «дорожной революцией». При условии, что Волосков даст показания на своего бывшего шефа, и они лягут в основу дела. Не прошло и месяца после ареста экс-директора, и СК РФ сообщил о новых взятках экс-губернатора. Кроме того, как рассказывают «URA.RU» собственные источники, в течение последнего года следователи УФСБ опросили по поводу «дорожной революции» периода 2011—2015 годов несколько десятков бизнесменов, действующих и бывших чиновников.

Новые претензии силовиков делают пока невозможным возвращение Михаила Юревича на Родину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы пока не комментируем эту ситуацию, — заявила „URA.RU“ пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылева. — Нет понимания в действиях СК. Этим делом займутся адвокаты Евгений Еремеев и Андрей Гусенков».

Примечательно, что экс-губернатор решил не прибегать на этот раз к услугам Игоря Трунова, уже представляющего интересы Юревича в рамках ранее возбужденных уголовных дел — по взятке от бывшего министра здравоохранения Виталия Тесленко и подстрекательству к клевете на экс-председателя облсуда Федора Вяткина. Он доверился местным — Евгению Еремееву, экс-председателю ныне ликвидированного Уставного суда и Андрею Гусенкову.

«Евгений Еремеев был в числе личных адвокатов Юревича до тех пор, пока тот не стал сотрудничать с Труновым, — рассказали „URA.RU“ коллеги адвоката. — Причем защищал вполне успешно».

Еремеев и Гусенков станут защищать руководителя московского филиала «Макфы» Андрея Чуркина, задержанного за посредничество при передаче взяток. Он, как уже сообщало «URA.RU», является общественным помощником депутата Госдумы Вадима Белоусова. Белоусов сейчас, по сути, руководит бизнес-империей Юревича, пока экс-губернатор скрывается в Лондоне. Он, в отличие от своего партнера, после смены власти на Южном Урале благополучно переизбрался в Госдуму, сменив для этого и партию, и место политической прописки.

Получить комментарий от Вадима Белоусова на тему задержания его помощника не удалось. Мобильный телефон не отвечает. Белоусов имел к «дорожной революции» самое непосредственное отношение. В 2011 году он вел переговоры с ММК, контролирующем одну из крупнейших дорожно-строительных фирм региона, ЗАО «Южуралавтобан». Речь шла о покупке компании, и сделка состоялась.

Ее следы можно проследить по декларации бывшего директора фирмы Алексея Гущина, экс-депутата ЗСО, владельца части акций ЗАО. За 2012 год Гущин задекларировал 112 млн рублей — столько он получил за продажу своей доли фирмам Белоусова. Общая сумма сделки осталась засекреченной, но ЗАО перешло под контроль Вадима Белоусова, делового партнера и соратника Михаила Юревича. После отставки Юревича «Южуралавтобан», сохранивший прописку в Магнитогорске и 1 процент доли за ММК, продали московским фирмам, близким к бизнесменам Артему Чайке и Сергею Вильшенко, уроженцу Златоуста.

Вадим Белоусов, обладающий депутатской неприкосновенностью, может быть спокоен. Его партнер, доставивший столько хлопот в предыдущий год, надолго останется за границей. Бренд «Макфы» успешно развивается. Агрохолдинг спонсировал сборную России на турнире «Еврочеллендж». В Челябинске хоккеистов даже возили на экскурсию в «Макфу». А претензии к Михаилу Юревичу, уже заочно арестованному, становятся все серьезней. За его историей внимательно следят как действующие губернаторы, так и бывшие. Столь ярким был карьерный взлет удачливого бизнесмена, создателя бренда «Макфы» и столь мрачные перспективы теперь.

Первые два уголовных дела в отношении экс-губернатора Михаила Юревича были возбуждены в марте 2017 года. Бывший глава региона к тому времени находился в Израиле, куда он уехал в конце ноября 2016 года, за несколько дней до истечения срока полномочий депутата Госдумы. В его коттедже и офисах «Макфы» прошли обыски. Адвокаты обещали, что Юревич приедет в Россию, чтобы дать показания, но экс-губернатор уехал в Лондон. Все обвинения в свой адрес он опровергает.