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12 декабря 2017
13:05  12 декабря 2017 0

Явлинский в Екатеринбурге анонсировал конституционную реформу: регионы будут ликвидированы, а структура власти в стране изменена

Заседание бюро
Лидер « Яблока » анонсировал полную смену строя в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии «Яблоко» Геннадий Явлинский на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник, 12 декабря, заявил о планах некоторых федеральных политиков провести в России конституционную реформу. По словам Явлинского, главным ее пунктом может стать ликвидация конституционного устройства страны. Политик предположил, что речь может идти о ликвидации субъектов федерации и превращении России в унитарное государство.

Явлинский также заявил, что новая версия Конституции будет предусматривать механизм несменяемости власти. В частности, он предположил, что будет создан Госсовет, который станет аналогом когда-то существовавшего в стране всеранодного вече. Помимо этого, Явлинский уверен, что будет предпринята попытка оторвать конституцию от международного права, а часть действий будет направлен на «деноминацию» беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР.

Явлинский подчеркнул, что хотя он сам явля\ется ярым противником документов, подписанных в Беловежской пуще много лет назад, их отмена станет крайне опасной для России.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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