Челябинские курсанты и контрактники высшего военного училища штурманов могли отравиться шаурмой, которую купили в ларьке. Об этом сообщает источник «URA.RU» в учебном заведении.
«Этот фастфуд они покупали в киоске. На вчерашний вечер 50 курсантов заболело и 17 срочников. Многие не обращались к врачу», — говорит собеседник.
В соцсетях обсуждают совсем другую версию. В группе «Подслушано | ЧВВАКУШ» (Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов — прим. ред.) говорят, что во всем виновата столовая. «Какую-то икру кабачковую давали с чем то))», — пишет жена одного из курсантов.
«В августе было отравление, и сейчас 114 человек. И да, консервы! Наверное, надо задуматься уже руководящему составу о санитарных нормах…сроках и правильности хранения консервов», — отвечает другая подписчица. Официально учебное заведение никаких заявлений не дает. Пострадавшие находятся в медсанчасти.
Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за пищевых отходов штурманского института могла начаться эпидемия африканской чумы свиней в регионе. Отходами с пищеблока накормили животных в поселке Тимирязевском Чебаркульского района.