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Главные новости Челябинской области
13:10  12 декабря 2017 1

В отравлении 50 курсантов-штурманов в Челябинске обвинили шаурму. Соцсети предложили другую версию

Ресторанный язык столовых приборов. Екатеринбург, столовые приборы, ресторанный язык, сервировка, пустая тарелка, не понравилось обслуживание
Многие не обращались к врачуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинские курсанты и контрактники высшего военного училища штурманов могли отравиться шаурмой, которую купили в ларьке. Об этом сообщает источник «URA.RU» в учебном заведении.

«Этот фастфуд они покупали в киоске. На вчерашний вечер 50 курсантов заболело и 17 срочников. Многие не обращались к врачу», — говорит собеседник.

В соцсетях обсуждают совсем другую версию. В группе «Подслушано | ЧВВАКУШ» (Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов — прим. ред.) говорят, что во всем виновата столовая. «Какую-то икру кабачковую давали с чем то))», — пишет жена одного из курсантов.

«В августе было отравление, и сейчас 114 человек. И да, консервы! Наверное, надо задуматься уже руководящему составу о санитарных нормах…сроках и правильности хранения консервов», — отвечает другая подписчица. Официально учебное заведение никаких заявлений не дает. Пострадавшие находятся в медсанчасти.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за пищевых отходов штурманского института могла начаться эпидемия африканской чумы свиней в регионе. Отходами с пищеблока накормили животных в поселке Тимирязевском Чебаркульского района.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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