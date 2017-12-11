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11 декабря 2017
21:51  11 декабря 2017 0

В челябинском военном училище, откуда пошла чума свиней, массово отравились курсанты

Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, почетный караул, курсанты, летчики, штык, чввауш
Несколько десятков курсантов ЧВВАКУШа оказались в санчастиФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архив)

В челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ) массово отравились курсанты. Об этом сообщил челябинский портал telefakt.

Источник издания рассказал, что пищевое отравление получили первокурсники. 40 курсантов сейчас находятся в санчасти. На момент публикации агентству не прокомментировали ситуацию в училище.

Статья по теме
Африканскую чуму свиней завезли на Урал военные из Сирии?

ЧВВАКУШ — единственный военный вуз в России и СНГ готовящий офицеров-штурманов и офицеров боевого управления. Кроме того, на этой же базе проходят переподготовку иностранные военные со всего мира — они тоже обучаются штурманскому делу.

Как ранее писало «URA.RU», с пищевых отходов ЧВВАКУШа предположительно началась эпидемия африканской чумы свиней. Пищевыми остатками из училища накормили животных в поселке Тимирязевском Чебаркульского района.

Из-за заразы, которая праспространилась на весь УрФО, местные фермеры вынуждены были пустить под нож все поголовье свиней.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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