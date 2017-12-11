В челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ) массово отравились курсанты. Об этом сообщил челябинский портал telefakt.
Источник издания рассказал, что пищевое отравление получили первокурсники. 40 курсантов сейчас находятся в санчасти. На момент публикации агентству не прокомментировали ситуацию в училище.
ЧВВАКУШ — единственный военный вуз в России и СНГ готовящий офицеров-штурманов и офицеров боевого управления. Кроме того, на этой же базе проходят переподготовку иностранные военные со всего мира — они тоже обучаются штурманскому делу.
Как ранее писало «URA.RU», с пищевых отходов ЧВВАКУШа предположительно началась эпидемия африканской чумы свиней. Пищевыми остатками из училища накормили животных в поселке Тимирязевском Чебаркульского района.
Из-за заразы, которая праспространилась на весь УрФО, местные фермеры вынуждены были пустить под нож все поголовье свиней.