21:51 11 декабря 2017 0

Несколько десятков курсантов ЧВВАКУШа оказались в санчасти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (архив)

В челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ) массово отравились курсанты. Об этом сообщил челябинский портал telefakt.

Источник издания рассказал, что пищевое отравление получили первокурсники. 40 курсантов сейчас находятся в санчасти. На момент публикации агентству не прокомментировали ситуацию в училище.

ЧВВАКУШ — единственный военный вуз в России и СНГ готовящий офицеров-штурманов и офицеров боевого управления. Кроме того, на этой же базе проходят переподготовку иностранные военные со всего мира — они тоже обучаются штурманскому делу.

Как ранее писало «URA.RU», с пищевых отходов ЧВВАКУШа предположительно началась эпидемия африканской чумы свиней. Пищевыми остатками из училища накормили животных в поселке Тимирязевском Чебаркульского района.

Из-за заразы, которая праспространилась на весь УрФО, местные фермеры вынуждены были пустить под нож все поголовье свиней.