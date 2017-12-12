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12 декабря 2017
15:27  12 декабря 2017 0

ОКР единогласно выступил за участие россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом. ФОТО

Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна, великая софья
Софья Великая (справа) резюмировала намерения спортсменовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Такое решение было принято на заседании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.

Члены ОКР проголосовали за это решение единогласно, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Председатель комиссии Софья Великая сообщила, что на данный момент спортсменов, отказавшихся выступать на Играх, нет.

Ранее члены бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России единогласно приняли решение, что российские горнолыжники отправятся на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею. Также известно, что на предстоящую Олимпиаду поедут российские лыжники и саночники.

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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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