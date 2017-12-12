15:27 12 декабря 2017 0

Софья Великая (справа) резюмировала намерения спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Такое решение было принято на заседании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.

Члены ОКР проголосовали за это решение единогласно, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Председатель комиссии Софья Великая сообщила, что на данный момент спортсменов, отказавшихся выступать на Играх, нет.

Ранее члены бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России единогласно приняли решение, что российские горнолыжники отправятся на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею. Также известно, что на предстоящую Олимпиаду поедут российские лыжники и саночники.