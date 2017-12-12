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12 декабря 2017
18:01  12 декабря 2017 0

Российские чиновники купят билеты на ЧМ-2018 вне очереди

Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в цехе
Чиновники получат билеты без участия в онлайн-лотерееФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Российские чиновники получат возможность купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в обход онлайн-лотереи, в которой обязаны участвовать рядовые болельщики.

Оргкомитет соревнований устроил закрытую распродажу билетов для российских чиновников. По данным telegram-канала «Мутко против», заветные билеты по упрощенный схеме смогут приобрести как федеральные чиновники, так и регионалы. Источник «Мутко против» отметил, что всего по квоте будет распродано более десяти тысяч билетов различных категорий. Списки лиц и информацию о количестве билетов желающим «льготникам» необходимо направить до 17 декабря 2017 года.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщило, что Мосгортур разработает туристические маршруты для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в российской столице. Иностранцам будет предложено шесть маршрутов с подробными описаниями на русском и английском языках.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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