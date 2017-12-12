Российские чиновники купят билеты на ЧМ-2018 вне очереди

18:01 12 декабря 2017 0

Чиновники получат билеты без участия в онлайн-лотерее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские чиновники получат возможность купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в обход онлайн-лотереи, в которой обязаны участвовать рядовые болельщики.

Оргкомитет соревнований устроил закрытую распродажу билетов для российских чиновников. По данным telegram-канала «Мутко против», заветные билеты по упрощенный схеме смогут приобрести как федеральные чиновники, так и регионалы. Источник «Мутко против» отметил, что всего по квоте будет распродано более десяти тысяч билетов различных категорий. Списки лиц и информацию о количестве билетов желающим «льготникам» необходимо направить до 17 декабря 2017 года.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщило, что Мосгортур разработает туристические маршруты для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в российской столице. Иностранцам будет предложено шесть маршрутов с подробными описаниями на русском и английском языках.