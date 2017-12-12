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Главные новости Ямала
19:35  12 декабря 2017 0

«Школьник из бундестага» заставил правительство ЯНАО контролировать международные проекты

Здания Салехарда. ЯНАО, правительство, ямал, янао
Правительство Ямала будет нести личную ответственность за все международые проектыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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До конца года за каждым членом правительства Ямала закрепят обязанность лично контролировать все международные связи, мероприятия и проекты в курируемой сфере. Такое решение было принято во время проверки скандала вокруг нашумевшего доклада ямальского гимназиста перед германским парламентом.

Кроме того, в региональном правительстве до конца декабря должны разработать план по усовершенствованию организации международной деятельности. Также по решению окружной комиссии главе Нового Уренгоя рекомендовано провести служебную проверку исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации города и гимназии, в которой учились школьники, участвующие в международном проекте «Примирение над могилами — работа во имя мира». Отчитаться о результатах проверки глава Нового Уренгоя должен до 25 декабря 2017 года, сообщает агентство «Север-пресс» без ссылки на источники.

Добавим, что ранее уже стали известны предварительные результаты проверки в гимназии Нового Уренгоя, где учится «школьник из бундестага». Директор школы Екатерина Кашникова по результатам проверки получила выговор, а ее заместителя, преподавательницу немецкого языка, которая курировала проект и сопровождала детей в Германии, предложили проверить на соответствие занимаемой должности.

Проверку в школах Нового Уренгоя и, в частности, в городской гимназии начали после нашумевшего выступления ямальских школьников в бундестаге. Дети практически покаялись перед германским парламентом за «невинно погибших в советских лагерях бойцов вермахта», которые «не хотели воевать». Эти заявления вызвали огромный общественный резонанс среди жителей России. Позже выяснилось, что все материалы школьникам предоставила немецкая сторона, а оплачивал все поездки германский фонд Фридриха Эберта. А режиссер Никита Михалков нашел в этом скандале международный заговор.

Вячеслав Егоров
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