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12 декабря 2017
21:28  12 декабря 2017 0

«Пытал, отрубая пальцы и дробя их топором». Мать жертвы подмосковного психопата рассказала подробности трагедии

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, топор, убийство, топор в крови, кровь на полу, капли крови, пятна крови
Мужчина наказал супругу за попытку уйти от негоФото: depositphotos.com © URA.RU

Мать пострадавшей жительницы Серпухова, которую собственный муж вывез в лес и отрубил кисти рук, рассказала о причинах трагедии и последних днях совместный жизни молодых супругов.

По словам матери пострадавшей, пара была знакома с детства. Пять лет назад возлюбленные поженились, в семье появилось двое сыновей. Недавно девушка решила подать на развод, чем привела супруга в ярость. «Он ее замучил патологической ревностью. Был уверен, что она ему изменяет. Даже возил проверяться на детектор лжи», — рассказала порталу «Подмосковье сегодня» мама жертвы.

Женщина утверждает, что в последние дни супруг разрабатывал план мести — вел себя подозрительно тихо, не скандалил. 11 декабря он вместе с женой повез сыновей в детский сад. После того, как пара завезла детей, мужчина направил машину на выезд из города. «Он завез ее в лес и пытал, отрубая по одному пальцы и дробя их топором. Потом отрубил обе кисти рук», — ужасается мать девушки.

После того, как ревнивец привез умирающую девушку в больницу, врачи успели выяснить, где он оставил отрубленные конечности — их удалось найти. Несмотря на то, что была сделана сложнейшая 8-часовая операция, неизвестно, приживется ли отрезанная кисть левой руки, поскольку она пролежала на земле более трех часов. Как сообщает телеканал 360, ревнивец отправлен под стражу до 10 февраля.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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