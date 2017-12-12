21:28 12 декабря 2017 0

Мужчина наказал супругу за попытку уйти от него Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мать пострадавшей жительницы Серпухова, которую собственный муж вывез в лес и отрубил кисти рук, рассказала о причинах трагедии и последних днях совместный жизни молодых супругов.

По словам матери пострадавшей, пара была знакома с детства. Пять лет назад возлюбленные поженились, в семье появилось двое сыновей. Недавно девушка решила подать на развод, чем привела супруга в ярость. «Он ее замучил патологической ревностью. Был уверен, что она ему изменяет. Даже возил проверяться на детектор лжи», — рассказала порталу «Подмосковье сегодня» мама жертвы.

Женщина утверждает, что в последние дни супруг разрабатывал план мести — вел себя подозрительно тихо, не скандалил. 11 декабря он вместе с женой повез сыновей в детский сад. После того, как пара завезла детей, мужчина направил машину на выезд из города. «Он завез ее в лес и пытал, отрубая по одному пальцы и дробя их топором. Потом отрубил обе кисти рук», — ужасается мать девушки.

После того, как ревнивец привез умирающую девушку в больницу, врачи успели выяснить, где он оставил отрубленные конечности — их удалось найти. Несмотря на то, что была сделана сложнейшая 8-часовая операция, неизвестно, приживется ли отрезанная кисть левой руки, поскольку она пролежала на земле более трех часов. Как сообщает телеканал 360, ревнивец отправлен под стражу до 10 февраля.