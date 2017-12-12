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12 декабря 2017
22:01  12 декабря 2017 0

Водонаева сыграла роль сексуального крупье. ВИДЕО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева стала новым лицом виртуальной игорной площадки Azino 777Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Алена Водонаева стала новым лицом виртуальной игорной площадки Azino 777. В рекламном ролике интернет-казино телеведущая исполнила роль сексуального крупье.

Ролик с Водонаевой в главной роли, размещенный в Instagram, собрал уже более 1000 тысяч просмотров. Крутить рекламу предполагается перед просмотром фильмов в онлайн-кинотеатрах. «Теперь бывшие подружки Алены со своими мужьями не смогут спокойно смотреть сериалы на пиратских сайтах, пока Водонаева будет тратить свой приличный гонорар в ЦУМе», — не без иронии отмечает портал Super.

Подписчики Водонаевой, впрочем, большей частью остались недовольны новым амплуа телеведущей. «Я думала, Водонаева себя уважает», — один из самых нейтральных отзывов о событии в Сети.

Виктор Жуков
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