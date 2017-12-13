09:34 13 декабря 2017 2

Женщина предпочла скончаться, но не пить лекарства от ВИЧ. Теперь ее ребенок остался без матери Фото: со страницы героини истории в соцсетях

В одном из уральских поселков умерла женщина, отрицавшая существование ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается в группе «ВИЧ диссиденты и их дети» в одной из социальных сетей. Наталья скончалась в больнице после перенесенного инсульта.

В посте, посвященном ВИЧ-диссидентке, приводятся сканы ее переписки с другими пользователями, где она заявляет, что ВИЧ не существует и пытается убедить в этом других. Она рассказывает, что еще год назад у нее была 241 клетка (уровень так называемых CD4-клеток, норма здорового человека — около 1000 и выше), а недавно у нее «намеряли» 371 клетку, из чего она делает вывод, что рассказы про ВИЧ — мифы.

В качестве еще одного доказательство о том, что вируса нет существует, Наталья рассказывает о своем муже. «Как не предохранялись, так и не предохраняемся, он сдал кровь, и опять у него ни хрена нет. Вот так-то!» — радостно сообщает она. Женщина рассказывает о том, что даже в больнице не пьет антиретровирусную терапию (АРВТ). «Эй вы, тероглоты! — пишет она. — Кому бесплатно комплект АВР дать? Жрите на здоровье!»

Впрочем, последние ее сообщения уже менее радостны: в ноябре 2017 она оказывается в больнице, откуда публикует последние «новости». «Вначале был инсульт, потом сделали МРТ. Какой-то отек в голове из-за этого и инсульт, — писала она еще 7 ноября. — Сейчас для расасывания делают капельницы с антибиотиками, еще и таблетки со спидушнтка дали, но я их не пью, во рту молочница, как ее вывести? Тяжело писать после инсулто…» (орфография сохранена — прим. ред.)

Участники группы активно обсуждают судьбу женщины.

«Глупая баба, помрет ведь скоро, лежит при смерти, еле пишет и глазам своим не верит, что это СПИД, ну ппц просто!» — пишет Наталья. «Настойчиво лезет девка в могилу, — пишет Елена. — Ну что ж, удачи!»

Последние комментарии под постом — о том, что женщина скончалась.

«За ее историей мы следили, пытались до нее достучаться, но, к сожалению, с ее стороны была глухая стена, — рассказала „URA.RU“ активист движения „Пациентский контроль“ Юлия Верещагина. Год назад, когда у нее уже были показания для приема терапии, она отказывалась от нее. В этом году она объявилась уже в больнице — с проблемами, с инсультом, какие-то еще проблемы выявились. Нам было очевидно, что проблемы там не только в инсульте, но достучаться до нее больше не удалось. А через месяц она скончалась».

По словам Юлии, таких людей ей искренне жаль — в отличие от ВИЧ-диссидентов, которые сами не имеют этого диагноза, но призывают других не проходить АРВ-терапию и вообще не лечиться от СПИДа. «Это женщине можно только посочувствовать. А вот на тех, кто отрицает, но сам не имеет диагноза, у меня злость, — говорит активистка «Пациентского контроля». Юля, сама живущая с ВИЧ и прошедшая через его отрицание, убеждена, что такими людьми движет в первую очередь страх диагноза, поскольку он до сих пор считается «позорным».

По мнению Верещагиной, спасти Наталью было возможно даже в последний месяц ее жизни. «Молочница во рту — это уже признак СПИДа, но у нее еще был шанс, — считает Юлия. — Я не врач, но знаю случаи, когда люди выкарабкивались из таких же тяжелых ситуаций». Однако женщина предпочла умереть, но не пить лекарства от ВИЧ-инфекции.