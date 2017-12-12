{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
23:01  12 декабря 2017 0

МОК пожизненно отстранил от Олимпиады двух свердловчанок

Хоккей Трактор СКА Челябинск, клюшка, крага, хоккей, кровь на льду
Спортсменки больше не смогут участвовать в Олимпийских играхФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх шесть российских хоккеисток, в числе которых оказались две свердловчанки. Они выступали за сборную страны на Олимпиаде 2014 года в Сочи и заняли тогда шестое место. Результат команды МОК аннулировал.

ТАСС пишет, что в число отстраненных спортсменок вошли Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба. Лебедева и Смоленцева — уроженки Свердловской области. Первая родилась в Екатеринбурге и сейчас выступает в команде «Факел» из Коркино, вторая родом из Первоуральска, играет в уфимской «Агидели».

МОК, принимая решение по спортсменкам, основывался на заключении комиссии под руководством Дениса Освальда. В пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) журналистам сообщили, что совет организации признает выводы комиссии.

«Эти шесть дел будут переданы в дисциплинарный комитет IIHF для возможных дальнейших санкций до подачи любых апелляций в Спортивный арбитражный суд. Совет IIHF в будущем обсудит все возможные последствия этого решения для сборной России», — говорится в сообщении IIHF.

5 декабря МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. «Чистым» спортсменам разрешили участвовать в Играх только под нейтральным флагом. Дело в том, что мировое сообщество подозревает Россию в создании государственной системы по подмене допинговых проб атлетов.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров