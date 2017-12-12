МОК пожизненно отстранил от Олимпиады двух свердловчанок

23:01 12 декабря 2017 0

Спортсменки больше не смогут участвовать в Олимпийских играх Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх шесть российских хоккеисток, в числе которых оказались две свердловчанки. Они выступали за сборную страны на Олимпиаде 2014 года в Сочи и заняли тогда шестое место. Результат команды МОК аннулировал.

ТАСС пишет, что в число отстраненных спортсменок вошли Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба. Лебедева и Смоленцева — уроженки Свердловской области. Первая родилась в Екатеринбурге и сейчас выступает в команде «Факел» из Коркино, вторая родом из Первоуральска, играет в уфимской «Агидели».

МОК, принимая решение по спортсменкам, основывался на заключении комиссии под руководством Дениса Освальда. В пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) журналистам сообщили, что совет организации признает выводы комиссии.

«Эти шесть дел будут переданы в дисциплинарный комитет IIHF для возможных дальнейших санкций до подачи любых апелляций в Спортивный арбитражный суд. Совет IIHF в будущем обсудит все возможные последствия этого решения для сборной России», — говорится в сообщении IIHF.

5 декабря МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. «Чистым» спортсменам разрешили участвовать в Играх только под нейтральным флагом. Дело в том, что мировое сообщество подозревает Россию в создании государственной системы по подмене допинговых проб атлетов.