03:38 13 декабря 2017 0

По словам президента, именно США одержали победу в войне с террористами Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали победу над террористами «Исламского госудрства» (ИГ, запрещено в России — ред.) не только в Ираке, но и в Сирии. Заявление было сделано в ходе церемонии подписания военного бюджета в Белом доме.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах, — приводит заявление Трампа „Федеральное агентство новостей“. — И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются».

Несмотря на то, что бюджет санкционирует продолжение финансирования кампании по уничтожению ИГ, часть средств — 4,6 млрд долларов — заложены и на противодействие «российской угрозе».

Отметим, Россия заявила о разгроме террористов в Сирии еще 6 декабря. Тем не менее США тогда отказались признавать этот факт, объясняя свое нежелание выводить из Сирии подразделения свои подразделения.

В России уже отреагировали на заявление американского лидера. Так, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал американцев «перестать приписывать себе чужие победы». «Слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия, — приводит слова сенатора RT. — И был вчера там Путин, не Трамп».

Напомним, в понедельник, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о начале вывода основной части российской группировки из Сирии. Как ранее писало «URA.RU», Россия планирует оставить в Сирии две постоянных военных базы — в Тартусе и Хмеймиме, а также силы, необходимые для их охраны и обеспечения, в том числе военную полицию, силы ПВО и береговой обороны, противодиверсионные подразделения и многоцелевые вертолеты.