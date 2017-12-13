07:28 13 декабря 2017 0

В случае неудачи Америка готова отразить любые угрозы Фото: wikimedia.org

США продолжат попытки наладить переговоры с Северной Кореей, до тех пор, «пока не упадет первая бомба. Об этом заявил госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон.

«Я продолжу наши дипломатические усилия до того момента, когда упадет первая бомба», — приводит сайт «kp.ru» выдержку из выступления главы Госдепартамента в Атлантическом совете. Тиллерсон отметил, что Вашингтону нужно, чтобы КНДР села за стол переговоров. «Мы готовы говорить с ними», — сказал он. В случае неудачи на дипломатическом фронте Америка готова отразить любые военные угрозы.

Обострение отношений между США и КНДР произошло из-за действий северокорейского главы Ким Чен Ына, который ведет независимую политику и продолжает испытания баллистических ракет и ядерных боезарядов к ним. Пхеньян и Вашингтон обмениваются угрозами, не исключая военного развития ситуации, напоминает «Федеральное агентство новостей».