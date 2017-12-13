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13 декабря 2017
11:03  13 декабря 2017 0

Сургутская резня стала событием года в «тюменской матрешке»

Резня на проспекте Ленина. Сургут, полиция, оцепление
Нападение на восьмерых случайных прохожих произошло прямо в центре СургутаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Резня в Сургуте, устроенная религиозным фанатиком Артуром Гаджиевым в августе, стала главным местным событием, которым интересовались жители тюменской «матрешки» в 2017 году. О таких данных заявляет Яндекс, анализирующий поисковые запросы пользователей.

Помимо резни в ТОП-10 запросов по местным событиям также вошли: паводок в Ишиме, перестрелка в Нижневартовске, ураган в Тюмени, ДТП на ж/д переезде под Нижневартовском.

Как объясняют аналитики Яндекса, особенность их списка популярных запросов заключается в том, что он составляется не живыми людьми, а алгоритмами. В перечень попадают темы, вызвавшие в аудитории наибольший интерес. Иными словами, в темы года попадают не те истории, о которых много спрашивают в целом, а те, о которых в уходящем году стали спрашивать гораздо больше.

Нападение на сургутян, как уже сообщало «URA.RU», произошло 19 августа. Религиозный фанатик Артур Гаджиев переоделся в одежды, традиционные для представителей радикального ислама, и напал на прохожих с ножом. Перед этим юноша попытался поджечь здание торгового центра «Северный». В больнице с травмами различной степень тяжести попали восемь человек. Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции.

13 декабря глава ФСБ Александр Бортников назвал ХМАО одним из российских регионов, где в 2017 году произошел террористический акт, дав тем самым основания общественности сделать вывод, что преступление в Сургуте действительно являлось делом рук террористов.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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