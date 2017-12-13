13:36 13 декабря 2017 4

Авария случилась на высоте 11 км Фото: Pixabay

На борту самолета, следующего из Москвы в Екатеринбург 13 декабря, произошла разгерметизация салона. В момент аварии воздушное судно якобы находилось на высоте 11 километров.

Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Лайнер, по их сведениям, снизился до высоты трех километров и сумел благополучно приземлиться в месте назначения.

Пресс-секретарь аэропорта Кольцово Андрей Клименских в разговоре с «URA.RU» сообщил, что аэропорт работает в штатном режиме. Никаких сообщений об авариях не поступало. «Я могу сказать, что у нас аэропорт работает в штатном режиме. Никаких внештатных ситуаций», — сообщил Клеменских.

«12 декабря пролете в зоне ответственности Московского зонального центра Единой системы организации воздушного движения в районе города Муром экипаж самолёта Airbus А319, следовавшего из Москвы в Екатеринбург и находившегося на эшелоне 11 300 м, доложил авиадиспетчеру о разгерметизации и решении командира следовать на аэродром назначения на эшелоне 3050 м. При полете на указанном эшелоне в случае разгерметизации пассажиры и экипаж могут находится без кислородных масок, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Авиадиспетчерами ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ оперативно было обеспечено безопасное снижение воздушного судна и его полет на запрошенной высоте, через некоторое время борт благополучно осуществил посадку в Кольцово. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».