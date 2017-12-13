15:51 13 декабря 2017 0

Как пройдет второй визит в столицу Урала «кандидата против всех»? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Собчак, заявившая о своем желании стать президентом РФ, приедет в предстоящий уикенд в Екатеринбург. Об этом «URA.RU» рассказали в екатеринбургском штабе кандидата. В программе ее визита — открытие офиса штаба в столице Урала и встреча с Юлией Савиновских, у которой после операции по удалению груди опека и суд отобрали двух приемных детей.

«Ксения обязательно хочет познакомиться с Юлией Савиновских, у которой недавно органы соцопеки отобрали детей, и понять, как она может помочь в этой ситуации», — сообщил агентству руководитель штаба Ксении Собчак в уральской столице Евгений Рон.

Собчак приедет в Екатеринбург в субботу, 16 декабря. По плану визита, в 15 часов она откроет свой штаб в столице Урала (он расположится на улице Белинского, 86), затем проведет прием граждан (с 15.30 до 16.00), после чего осмотрит «самые проблемные места» в городе (в том числе аварийные дома). В 18 часов начнется ее «большой разговор» с народом — он пройдет в конференц-зале отеля «Онегин».

В своей предыдущий визит в Екатеринбург Ксения Собчак провел мастер-класс для женщин с детьми и впервые выступила перед уральскими избирателями. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию этих событий.