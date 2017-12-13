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13 декабря 2017
16:34  13 декабря 2017 0

Знаменитая свердловская клиника откроет филиал в Курганской области

Клипарт, разное. Екатеринбург, мнтк, микрохирургия глаза
Ежедневно через курганский центр будут проходить более 100 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский центр «Микрохирургия глаза» планирует открыть свой филиал в Зауралье. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин 13 декабря обсудил с гендиректором «Микрохирургии глаза» Олегом Шиловским детали строительства нового центра, рассказали в пресс-службе главы региона.

Новый офтальмологический центр собираются открыть в Шадринске. Планируется, что ежедневно диагностическое обследование и лечение на современном оборудовании здесь будут проходить более 100 человек. Причем медпомощь будут оказывать жителям Курганской области бесплатно, по программе госгарантий обязательного медицинского страхования.

Посещать центр смогут как взрослые, так и дети. Для маленьких пациентов в Зауралье откроется «Школа зрения», работающая по уникальной игровой программе. Она разработана врачами екатеринбургского центра специально для лечения глазной патологии у детей.

Алексей Кокорин отметил значимость клиники, которая может появиться в Зауралье: «Проект по строительству офтальмологического центра знаковый не только для города Шадринска, но и для всей Курганской области. Со своей стороны, мы окажем всяческое содействие его реализации».

Центр «Микрохирургия глаза» работает в Екатеринбурге с 1988 года. За прошедшее время здесь обследовали и проконсультировали более 3,5 миллиона пациентов. Ежегодно хирурги центра МНТК выполняют более 60 тысяч операций.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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