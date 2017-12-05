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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
17:50  05 декабря 2017 0

Мать челябинского главы просит Путина заступиться за сына, обвиняемого в коррупции

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Мать обвиняемого в коррупции чиновника считает, что президент будет заступаться за негоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роза Шулаева, мать отстраненного от должности из-за обвинений в коррупции главы Карталинского района Сергея Шулаева, разместила на специализированном портале обращение к президенту Владимиру Путину в защиту своего отпрыска. По словам женщины, руководитель муниципалитета является кристально честным человеком, которого обманули подчиненные и бизнесмены, передает корреспондент «URA.RU».

Мать главы рассказала, как тот после армии работал водителем, затем избрался главой Еленинского сельского поселения, а в марте 2012 года стал главой Карталинского района Челябинской области. И все бы хорошо, но он «не устраивает местных олигархов (кланы)», устроивших «интриги, травлю в интернете, в желтой прессе», уверяет женщина.

Нынешней весной Шулаев был назначен на очередной срок по результатам конкурса. С этого момента, утверждает, его мать, «началась капитальная травля». По ее словам, чиновник стал жертвой борьбы за мраморные карьеры.

Так, по версии Сергея Шулаева и его матери, должны выглядеть подъезд и кровля новенького дома для сирот
Фото: ГКУ

Мать главы не видит проблемы с покупкой за счет бюджета непригодных для проживания домов детям-сиротам, из-за чего было возбуждено уголовное дело и арестован ее сын. Аргументы женщины: здания находятся на пятилетней гарантии, и застройщик должен ликвидировать недоделки, а Шулаев не знал о том, в каком состоянии жилье. «Я сама видела эти дома, они не плохие, если их признать непригодными, то процентов 50% жилья в нашей стране также не пригодны для проживания». Мать главы просит назначить непредвзятого и неподкупного следователя, который разберется по закону.

А вот ревизоры Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области иного мнения. Они выезжали в Карталинский район по поручению губернатора Бориса Дубровского. И неутешительные итоги ревизии, по требованию главы региона, передали в прокуратуру еще в декабре 2016 года.

Стены наспех отделаны гипсокартоном
Фото: ГКУ

По данным ГКУ, администрация района заключила контракт на 10 млн рублей на покупку жилья для выпускников Анненского детдома с неким Андреем Филатовым. У того было недостроенное здание, он его переделал под девятиквартирный дом, а гараж без фундамента — под шестиквартирный дом. Газовую трубу отрезали, так как подключать дорого и хлопотно. Выгребная яма вместо канализации. Сквозь щели в подъездах можно разглядеть улицу.

Всплыл любопытный документ, согласно которому 30 декабря 2013 года глава района Сергей Шулаев подписал разрешение на строительство этих двух домов, а на следующий день, 31 декабря, эти объекты уже принял в эксплуатацию. В районе обсуждался слух, что Филатов является родственником замглавы Светланы Бровкиной, председателем комиссии, которая принимала жилье. Однако в администрации это опровергают.

Силовики возбудили уголовное дело по материалам проверки ГКУ. Летом предъявили обвинения замглавы Светлане Бровкиной, затем — Шулаеву по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 29 ноября чиновника отстранили от должности. Расследование продолжается.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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