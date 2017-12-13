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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
20:17  13 декабря 2017 0

Тюменцев напугала оранжевая вода из крана. ФОТО, ВИДЕО

Интернет-пользователи уже успели сделать массу предположений по поводу необычного оттенка водыСкрин с видео в группе «Инцидент. Тюмень»

В одной из тюменских квартир пошла оранжевая вода. Хозяин жилья заснял это на видео и поделился записью в группе «Инцидент. Тюмень». «Супер! Платить за воду! Зачем? Она оранжевая идет!» — прокомментировал тюменец это необычное явление.

Пользователи соцсети активно делились предположениями о причине, по которой вода приобрела такой цвет. Одни предположили, что это борщ, «Фанта» или популярный в 1990-х годах напиток Yupi. Другие — что это морковный, томатный или апельсиновый сок.

В пресс-службе тюменского водоканала пояснили, что заявка от жителя дома №5 по улице Федюнинского, где пошла «неправильная» вода, поступала, но она была единственной. На место направили бригаду для оценки ситуации и взятия проб воды.

«Во-первых, мы не знаем, какая это вода, горячая или холодная, а водоканал занимается только холодным водоснабжением. Во-вторых, если бы это действительно было в зоне ответственности водоканала, нам бы поступил шквал обращений. Скорее всего, проблема во внутридомовых коммуникациях или даже в самой квартире», — заявил пресс-секретарь компании Иван Камельских.

Он порекомендовал людям в подобных ситуациях в первую очередь обращаться в управляющую компанию, так как именно ее специалисты отвечают за все, что происходит внутри дома.

Дарья Казакова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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