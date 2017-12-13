Пользователи соцсетей обсуждают запрос депутата Заксобрания Ямала Елены Кукушкиной в департамент образования Нового Уренгоя. В официальном документе коммунистка назвала бундестаг [германский парламент] городом.
«На портале размещено выступление учащегося МБОУ Гимназия города Новый Уренгой Десятниченко Николая в городе Бундестаге», — говорится в документе, который подписан Кукушкиной.
Документ, опубликованный в социальных сетях, вызвал усмешки и негодование пользователей.
«Настал коммунизм для отдельно взятых коммунистов… То был шаманов знак, а они решили мудро — будет город Бундестаг посреди германской тундры!.. Извиняюсь, но… как взбесило», — пишут пользователи в Fаcebook.
Елена Кукушкина рассказала «URA.Ru», что произошла простая ошибка. Текст обращения она диктовала помощникам по телефону, пока сама находилась в дороге. Из-за спешки в нем потерялось несколько слов.
«Там должно было быть написано „в городе Берлине в Бундестаге“. Просто опечатка. Мы ее заметили почти сразу и все исправили. Все документы у нас сейчас в порядке, и таких ошибок нет», — объяснила Елена Кукушкина.
Депутатский запрос от Елены Кукушкиной в Новый Уренгой был отправлен 20 ноября, когда в СМИ появилась информация о выступлении уренгойского гимназиста в Берлине перед германским парламентом. Его речь о «невинно убиенных бойцах вермахта» вызвала огромный общественный резонанс и громкие дискуссии в России. Позже выяснилось, что все материалы школьникам предоставила немецкая сторона, а оплачивал все поездки германский фонд Фридриха Эберта, хотя сам фонд опроверг свою причастность. Режиссер Никита Михалков нашел в этом скандале международный заговор.
Все это стало поводом для серьезных проверок в Новом Уренгое. Директор школы Екатерина Кашникова получила выговор, а ее заместителя, преподавательницу немецкого языка, которая курировала проект и сопровождала детей в Германии, предложили проверить на соответствие занимаемой должности, а члены ямальского правительства теперь будут нести личную ответственность за международные проекты.