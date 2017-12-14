11:38 14 декабря 2017 0

В ЮУГПУ истекают полномочия у руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южном-Уральском государственном педагогическом университете 14 декабря, в четверг, истек срок полномочий на подписание финансовых документов вуза. 17 декабря заканчивается контракт с действующим ректором Владимиром Садыриным. В одном из крупнейших педвузов Урала ждут временного руководителя.

Одновременно с ректором истекут полномочия и проректоров. Официально грядущее безвластие в университете никто, в том числе и Садырин, не комментирует. Источник «URA.RU» сообщает, что на столе у министра образования РФ Ольги Васильевой уже лежат документы на внешнего управляющего, который будет работать в статусе «и.о» до новых выборов ректора. «Это произойдет в самое ближайшее время, сегодня или завтра, — сообщает инсайдер. — Кандидатура внешнего управляющего держится в секрете. В вузе назначат новые выборы».

По словам источника, не исключено, что «временным» будет «варяг», не из Челябинской области, и его скоро представят коллективу ЮУГПУ. Но есть вариант, что временным ректором назначат Владимира Садырина.

Ранее звучала информация, что Садырин займет пост президента университета. Для этого планировалось внести изменения в устав вуза. Педуниверситет при Садырине сохранил самостоятельность и улучшил позиции в рейтингах, поэтому ректора хотели сохранить как руководителя, но в новом статусе. Однако выяснилось, что Садырин не может претендовать на пост президента. Чтобы занять такую должность требуются, согласно федеральному закону, отработать ректором не менее двух сроков. У Садырина только один срок. Он был избран ректором Челябинского государственного педуниверситета (ЧГПУ), так раньше назывался вуз, в декабре 2012 года.

Как сообщало «URA.RU», выборы ректора Южно-Уральского государственного педуниверситета, должны были состояться в ноябре. Но в минообразования РФ отклонили все кандидатуры, в том числе и Садырина. Никто из шестерых кандидатов уже не может подавать документы на новые выборы.