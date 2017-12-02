17:23 02 декабря 2017 0

Пострадавшие в результате автокатастрофы жители Нефтеюганска вышли на акцию протеста Фото: «Это Юганск, детка», паблик «ВКонтакте»

Дети, выжившие в автокатастрофе с участием автобуса в ХМАО, а также их родители, попросили правительство Российской Федерации лично заняться расследованием причин трагедии. Об этом пострадавшие заявили на митинге в субботу, 2 декабря, состоявшемся в Нефтеюганске, передает корреспондент «URA.RU».

Местом для согласованного с администрацией мероприятия стала площадка около монумента Воину Освободителю. По предварительным данным, собралось около 100 человек. Основная тема митинга — протест против освобождения из СИЗО главного обвиняемого в трагедии, водителя грузовика Volvo, перевозившего негабаритную технику для геологоразведки, Раиля Саитханова. По версии пострадавших, сотрудники СКР собрали недостаточное количество доказательств, многие улики были утеряны на месте трагедии, из-за чего защита Саитханова смогла добиться его освобождения.

«Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы виновные понесли наказание? Прошел год, а ничего не изменилось. В суде собрали очень слабую доказательную базу. Мы очень хотим, чтобы расследованием занялось лично правительство Российской Федерации», — заявила через громкоговоритель одна из выживших девочек, чья сестра погибла.

Участники акции развернули плакаты с лозунгами, обращенными к Следственному комитету РФ: «Убийцам детей — строгий приговор», «Требуем справедливого судебного решения», «Требуем проведения полноценной экспертизы». Родители взяли в руки фотографии погибших дочерей и сыновей.

Помимо Раиля Саиханова, организаторы митинга требуют от СКР обратить внимание на действия его брата Вадима, находившегося за рулем второго грузовика. Именно из-за последующего столкновения со Scania автобус получил наиболее серьезные повреждения — машину разорвало на две части. Однако, в списках подсудимых по делу об автокатастрофе брата Саитханова нет.

Также родители детей призвали ведомство Александра Бастрыкина тщательнее изучить работу спортивных функционеров из администрации Нефтеюганска, и отстранить от работы главу спорткомитета Юрия Рудзинского. По версии пострадавших, именно чиновники ответственны за тот факт, что детям пришлось добираться на соревнованиях на постороннем автобусе, тогда как из бюджета были выделены деньги на официальный трансфер.

1/9 Фото: Паблик с соцсети «ВКонтакте» «Это Юганск, детка»

От имени правительства ХМАО-Югры выступила уполномоченный по правам человека при губернаторе Наталья Стребкова. Омбудсмен, сочувствуя пострадавшим, выразила надежду, что окончательный приговор всем виновным в трагедии будет справедливым. «Полностью поддерживаю требования ужесточить правила дорожного движения. Только общественность может этого добиться», — добавила Стребкова.

4 декабря исполнится ровно год с момента произошедшей трагедии, в результате которой на трассе под Ханты-Мансийском разбился автобус со сборной Нефтеюганска по спортивной акробатике. Дети возвращались домой с соревнований. Погибло 10 спортсменов и 2 тренера.

Из-за ошибок следствия в Югру осенью дважды вынужден был приехать глава СКР Александр Бастрыкин.

Главный следователь России взял дело на личный контроль, временно отстранил от исполнения обязанностей главу регионального управления Анвара Ахметзянова и руководство четвертого управления ГСУ с дислокацией в Екатеринбурге.

Сейчас на скамье подсудимых находятся директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова (ее судят по статье «халатность», но защита добивается нового обвинения — в злоупотреблении полномочиями), водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук. Также ждет приговора под подпиской о невыезде Раиль Саитханов. Защита считает, что автокатастрофу спровоцировал именно он — находясь за рулем тягача с негабаритным грузом без водительских прав, Саитханов выехал на полосу встречного движения. Водитель встречного автобуса не имел ни малейшей возможности уйти от столкновения.