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13 декабря 2017
12 декабря 2017
11 декабря 2017
15:43  13 декабря 2017 0

В деле о погибших в ХМАО детях должны появиться новые фигуранты. Родственники жертв просят встречи с Чайкой

Родственники жертв крупного ДТП выходят на митинги и рассылают новые обращения в силовые ведомстваФото: группа «Это Юганск, детка», «ВКонтакте»
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Родственники детей, погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, просят личного приема у генпрокурора РФ Юрия Чайки, главы СКР Александра Бастрыкина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой. Соответствующее обращение направлено в адрес руководителей ведомств (копия есть в распоряжении «URA.RU»).

В письме говорится, что родственники жертв ДТП изначально были не согласны с ходом следствия и предъявленными фигурантам дела обвинениями. Близкие погибших детей уверены, что к ответственности необходимо привлечь сотрудников ГИБДД, не проверивших крепления груза, компанию «Ресурс», которой принадлежали грузовики, не только Раиса Саитхинова (главного фигуранта), но и его брата, а также всех чиновников, отвечавших за финансирование соревнований.

Родственники пострадавших в аварии детей просят принять их на личном приеме не только Александра Бастрыкина, который ранее уже встречался с ними, но и генпрокурора Юрию Чайку. Эту просьбы близкие жертв ДТП объясняют необходимостью нового расследования уголовного дела, которое уже находится в суде. С подобной просьбой родственники обратились и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. «Ранее от нас были обращения в адрес уполномоченного при президенте РФ по правам детей, просим взять наше обращение на личный контроль и оказать всевозможное содействие по законному, объективному разбирательству, представлению интересов детей в Генеральной прокуратуре РФ, СК РФ с целью защиты их прав», — говорится в письме.

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Погибшие в ХМАО дети должны были ехать на соревнования за счет бюджета. Адвокаты раскопали сенсационные документы

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе вблизи Ханты-Мансийска. Автобус с несовершеннолетними спортсменами возвращался в Нефтеюганск с соревнований, когда столкнулся с автотралом, который перевозил гусеничную технику геологоразведчиков. Погибло 12 человек, из них 10 — дети.

На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение, Раиль Саитханов — его и Тарасову позднее освободили из-под стражи. Следователи также задержали исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого, он обвиняется в халатности.

Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина, он несколько раз приезжал в ХМАО, после чего были временно отстранены от должности глава югорского управления СКР Анвар Ахметзянов, а также руководство четвертого управления ГСУ с дислокацией в Екатеринбурге.

Антон Степыгин
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