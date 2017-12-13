15:43 13 декабря 2017 0

Родственники жертв крупного ДТП выходят на митинги и рассылают новые обращения в силовые ведомства Фото: группа «Это Юганск, детка», «ВКонтакте»

Родственники детей, погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, просят личного приема у генпрокурора РФ Юрия Чайки, главы СКР Александра Бастрыкина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой. Соответствующее обращение направлено в адрес руководителей ведомств (копия есть в распоряжении «URA.RU»).

В письме говорится, что родственники жертв ДТП изначально были не согласны с ходом следствия и предъявленными фигурантам дела обвинениями. Близкие погибших детей уверены, что к ответственности необходимо привлечь сотрудников ГИБДД, не проверивших крепления груза, компанию «Ресурс», которой принадлежали грузовики, не только Раиса Саитхинова (главного фигуранта), но и его брата, а также всех чиновников, отвечавших за финансирование соревнований.

Родственники пострадавших в аварии детей просят принять их на личном приеме не только Александра Бастрыкина, который ранее уже встречался с ними, но и генпрокурора Юрию Чайку. Эту просьбы близкие жертв ДТП объясняют необходимостью нового расследования уголовного дела, которое уже находится в суде. С подобной просьбой родственники обратились и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. «Ранее от нас были обращения в адрес уполномоченного при президенте РФ по правам детей, просим взять наше обращение на личный контроль и оказать всевозможное содействие по законному, объективному разбирательству, представлению интересов детей в Генеральной прокуратуре РФ, СК РФ с целью защиты их прав», — говорится в письме.

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе вблизи Ханты-Мансийска. Автобус с несовершеннолетними спортсменами возвращался в Нефтеюганск с соревнований, когда столкнулся с автотралом, который перевозил гусеничную технику геологоразведчиков. Погибло 12 человек, из них 10 — дети.

На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение, Раиль Саитханов — его и Тарасову позднее освободили из-под стражи. Следователи также задержали исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого, он обвиняется в халатности.

Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина, он несколько раз приезжал в ХМАО, после чего были временно отстранены от должности глава югорского управления СКР Анвар Ахметзянов, а также руководство четвертого управления ГСУ с дислокацией в Екатеринбурге.