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Главные новости Югры
18:02  14 декабря 2017 0

Журналистка из Нижневартовска попросила у Путина автограф. «А я на столе напишу?»

Наталья Менщикова уже во второй раз рассказывает президенту о сельских жителях ЮгрыФото: телеканал «Россия 24»

Сотрудница «Телевидения Нижневартовского района» (бюджетное учреждение, принадлежащее местной администрации) Наталья Менщикова попросила у Владимира Путина автограф во время пресс-конференции. По версии журналистки из ХМАО, в листочке с росписью главы государства заинтересованы нефтяники-первопроходцы, живущие на территории муниципалитета.

Менщикова стала рассказывать президенту о том, что северный регион осваивался силами людей разных национальностей и конфессий и в итоге консолидировал их всех. В связи с этим, а также с приближающимся 90-летним юбилеем Нижневартовского района, выступающая предложила присвоить муниципалитету титул «Район трудовой славы».

Не дав Путину ответить, телевизионщица тут же попросила президента дать автограф. «А я на столе напишу?», — спросил в ответ президент, предложив решать этот вопрос через пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

В 2015 году Наталья Менщикова также задавала вопрос Владимиру Путину во время пресс-конференции. Тогда сотрудница телекомпании спросила о планах на новую геологоразведку нефти, а также передала поздравления с Новым годом от пенсионерок Нижневартовского района. Действия девушки тогда вызвали критику в журналистском сообществе ХМАО. В СМИ посетовали на то, что в регионе накопились гораздо более значимые вопросы, на которые следовало бы обратить внимание главы государства.

Эльдар Булатов
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