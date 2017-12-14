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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
19:59  14 декабря 2017 0

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск застрял в мороз автобус с 50 рабочими

Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, природа урала, зимняя дорога
Автобус сломался в жуткий морозФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночью 14 декабря на 506-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск чуть не замерзли 50 пассажиров автобуса Van Hool, который следовал из Сургута в Таджикистан и сломался по дороге. Самостоятельно запустить двигатель у водителя автобуса не получилось.

Температура воздуха во время чрезвычайной ситуации опустилась до -18 градусов. 50 работников из Таджикистана рисковали получить серьезные обморожения. В 1:12 к пассажирам выехали спасатели. На помощь отправились сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь, рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

В автобусе спасатели обнаружили 50 взрослых пассажиров и троих детей. «Детей сразу эвакуировали на скорой помощи. Для остальных пассажиров пригнали два резервных автобуса, на которых пострадавших доставили в автокепминг. У автобуса остался наряд, который обеспечил сохранность техники и имущества людей». Причиной поломки двигателя стало замерзание дизтоплива. Как сообщили в ГИБДД, автобус находился в удовлетворительном состоянии. После устранения поломки его отправили по запланированному маршруту.

Наталья Двизова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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