Ночью 14 декабря на 506-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск чуть не замерзли 50 пассажиров автобуса Van Hool, который следовал из Сургута в Таджикистан и сломался по дороге. Самостоятельно запустить двигатель у водителя автобуса не получилось.
Температура воздуха во время чрезвычайной ситуации опустилась до -18 градусов. 50 работников из Таджикистана рисковали получить серьезные обморожения. В 1:12 к пассажирам выехали спасатели. На помощь отправились сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь, рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
В автобусе спасатели обнаружили 50 взрослых пассажиров и троих детей. «Детей сразу эвакуировали на скорой помощи. Для остальных пассажиров пригнали два резервных автобуса, на которых пострадавших доставили в автокепминг. У автобуса остался наряд, который обеспечил сохранность техники и имущества людей». Причиной поломки двигателя стало замерзание дизтоплива. Как сообщили в ГИБДД, автобус находился в удовлетворительном состоянии. После устранения поломки его отправили по запланированному маршруту.