19:45 14 декабря 2017 0

Владимир Путин ответил на вопрос о несправедливости среди нефтяных компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин назвал министра энергетики Александра Новака виновником введения льгот на Самотлорском месторождении для «Роснефти». Об этом глава государства заявил во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об уникальных налоговых преференциях для госкорпорации в ХМАО.

Журналистка газеты «Ведомости» Маргарита Папченкова назвала выделение льгот для «Роснефти» несправедливым, сославшись на слова нефтяников, и спросила, как сам Владимир Путин относится к такому избирательному подходу, когда преимущества отдаются проектам определенных людей.

Решение про льготы для «Роснефти» принимал Новак — пояснил Владимир Путин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Имя этому решению не Сечин, а Новак Александр Валентинович. И такие решения принимаются не с потолка, а после обсуждений в правительстве и анализа рентабельности тех или иных скважин. Да, я подписываю, но Минэнерго и Минэкономразвития готовят на основе объективных данных. Не берусь судить, может быть, вы и правы, но это доказать надо в министерстве», — ответил Владимир Путин. Он также добавил, что правительство РФ контролирует ситуацию с льготами, но не в плане вопроса справедливости их распределения, а дошли ли они до адресата.

Как ранее сообщало «URA.RU», «Роснефти» предоставили льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на Самотлорском месторождении сроком на 10 лет по 35 млрд рублей ежегодно. В обмен нефтяная компания обязалась взять на себя «расширенные инвестиционные обязательства». Другим добывающим предприятиям, несмотря на их просьбы, подобных льгот правительство не выделило.