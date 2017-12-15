{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости 
05:36  15 декабря 2017 0

ЦБ готовит банк экс-сенатора Ямала к санации. Временная администрация приедет в ближайшее время

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
О санации могут объявить уже 15 декабряФото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк намерен ввести временную администрацию в Промсвязьбанк. Регулятор, как пишут СМИ, уже уведомил о своих планах финансовую организацию, и все сотрудники поставлены в известность. По неофициальным данным, представители ЦБ будут в банке уже в пятницу, 15 декабря. Тогда же, как ожидается, будет объявлено о санации.

Об этом газете «Ведомости» рассказали три знакомых с ситуацией источника. По словам одного из них, 14 декабря председатель правления Промсвязьбанка и экс-сенатор Ямала Дмитрий Ананьев провел встречу с представителями ЦБ. Близкие к банку источники РБК сообщили, что по итогам переговоров было принято решение о процедуре санации через Фонд консолидации банковского сектора. В Центробанке и Промсвязьбанке ситуацию пока не комментируют.

Ранее стало известно, что регулятор потребовал увеличить на 100 млрд рублей резервы созданного братьями Ананьевыми банка. В финансовой организации заявили, что не получали предписания регулятора, однако уже начали переговоры с ЦБ о размере резервов.

В конце октября, напомним, стало известно, что Миноритарный акционер компании «Русмолоко» Валерий Гличиянс обвинил Дмитрия Ананьева в мошенничестве.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров