05:36 15 декабря 2017 0

О санации могут объявить уже 15 декабря Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк намерен ввести временную администрацию в Промсвязьбанк. Регулятор, как пишут СМИ, уже уведомил о своих планах финансовую организацию, и все сотрудники поставлены в известность. По неофициальным данным, представители ЦБ будут в банке уже в пятницу, 15 декабря. Тогда же, как ожидается, будет объявлено о санации.

Об этом газете «Ведомости» рассказали три знакомых с ситуацией источника. По словам одного из них, 14 декабря председатель правления Промсвязьбанка и экс-сенатор Ямала Дмитрий Ананьев провел встречу с представителями ЦБ. Близкие к банку источники РБК сообщили, что по итогам переговоров было принято решение о процедуре санации через Фонд консолидации банковского сектора. В Центробанке и Промсвязьбанке ситуацию пока не комментируют.

Ранее стало известно, что регулятор потребовал увеличить на 100 млрд рублей резервы созданного братьями Ананьевыми банка. В финансовой организации заявили, что не получали предписания регулятора, однако уже начали переговоры с ЦБ о размере резервов.

В конце октября, напомним, стало известно, что Миноритарный акционер компании «Русмолоко» Валерий Гличиянс обвинил Дмитрия Ананьева в мошенничестве.