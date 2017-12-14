ЦБ требует от банка экс-сенатора Ямала доплатить неподъемные миллиарды

08:56 14 декабря 2017 0

ЦБ поставил банку экс-сенатора жесткие условия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший сенатор от ЯНАО, предприниматель Дмитрий Ананьев ведет переговоры с Центробанком о размере резервов, которые предстоит доначислить созданному им вместе с братом Промсвязьбанку. Требование ЦБ — доначислисть около 100 млрд рублей в качестве резервов, что для кредитной организации является достаточно проблематичным.

На данный момент Промсвязьбанк пытается снизить сумму претензий. Как отметил Дмитрий Ананьев в разговоре с «Ведомостями», кредитная организация сейчас ведет переговоры с ЦБ о размере резервов. «Это внутренний документ ЦБ, регулятор имеет возможность этот документ отменять и отзывать», — говорит Ананьев. Совладелец банка уверен, что по итогам переговоров «интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают».

Один из собеседников газеты отмечает, что 100 млрд долларов — это неподъемная сумма для банка, и неизбежно ударит по капиталу, который на 1 ноября составлял 152,7 млрд рублей. Он отмечает, что на данном этапе кредитная организация может позволить себе досоздать резервы примерно на 15 млрд рублей.

Как напоминает аналитик Fitch Александр Данилов, запас капитала у Промсвязьбанка исторически невысокий. Чтобы не нарушить нормативы ЦБ, банк может создать резерв примерно еще на 30 млрд рублей.

При оптимистичном сценарии, по мнению аналитиков, банк будет докапитализирован основными акционерами. Стрессовый сценарий подразумевает, что Промсвязьбанк, как системно значимый банк, получит поддержку регулятора, что позволит ему обеспечить непрерывность операционной деятельности. Аналитики считают, что если ЦБ даст банку достаточно времени для создания резерва (до одного года), то Промсвязьбанк останется среди игроков на финансовом рынке.

Сам Ананьев ранее признавал, что аппетит к риску у Промсвязьбанка 3—4 года назад был избыточен. По его словам, сейчас банк ведет работу с проблемными активами. «На каком-то этапе проблемные активы легко создаются, но затем крайне тяжело провести их здоровую реструктуризацию и превратить в работающие, особенно на падающем рынке», — признал экс-сенатор.