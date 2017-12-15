Собянин распорядился найти источник вони в Москве

09:27 15 декабря 2017 0

Мэр столицы обеспокоен неприятным запахом, на который жалуются жители города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин обеспокоен: жители столицы снова жалуются на вонь. Специалисты контролирующих органов, подконтрольные администрации города, отправлены на поиск источника неприятного запаха.

По словам Собянина, особо остро проблема чувствуется в районе Кожухово, где ощутимо повысился уровень концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает «Экономика сегодня». В своем твиттер мэр Москвы выразил озабоченность в связи с тем, что контролирующим органам пока не удается найти источник неприятного запаха. «В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов», — цитирует градоначальника телеканал 360.

Москвичи жалуются на неприятный запах с 8 декабря. Прошлые проверки Роспотребнадзора показали, что причиной вони могли быть меркапанты — химические соединения, используемые в нефтеперерабатывающей и газовой промышленностях.