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15 декабря 2017
14 декабря 2017
09:27  15 декабря 2017 0

Собянин распорядился найти источник вони в Москве

5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017, дискуссия Алексея Кудрина с Сергеем Собяниным. Москва, собянин сергей
Мэр столицы обеспокоен неприятным запахом, на который жалуются жители городаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин обеспокоен: жители столицы снова жалуются на вонь. Специалисты контролирующих органов, подконтрольные администрации города, отправлены на поиск источника неприятного запаха.

По словам Собянина, особо остро проблема чувствуется в районе Кожухово, где ощутимо повысился уровень концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает «Экономика сегодня». В своем твиттер мэр Москвы выразил озабоченность в связи с тем, что контролирующим органам пока не удается найти источник неприятного запаха. «В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов», — цитирует градоначальника телеканал 360.

Москвичи жалуются на неприятный запах с 8 декабря. Прошлые проверки Роспотребнадзора показали, что причиной вони могли быть меркапанты — химические соединения, используемые в нефтеперерабатывающей и газовой промышленностях.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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