{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
16:10  15 декабря 2017 0

В России перенесли повышение пенсий

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Теперь индексация пенсий будет единойФото: Pixabay
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

Государственная дума РФ в третьем чтении одобрила проект закона об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Согласно документу, сроки индексации таких пенсий будут перенесены на 1 января 2018 года.

Законопроект устанавливает единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем величину инфляции, пишет РИА «Новости». Таким образом, стоимость пенсионного коэффициента в новом году увеличится на 1,037 до 81,49 рубля. При этом размер фиксированной выплаты составит 4 982,90 рубля.

По действовавшим ранее нормам, страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним повышались ежегодно с 1 февраля и 1 апреля на индексы, близкие к показателю инфляции. В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пенсии в 2018 году будут проиндексированы не в феврале, а в январе. При этом премьер-министр подчеркнул, что в Пенсионном фонде есть деньги для выплат в полном объеме, сообщает «Национальная служба новостей».

14 декабря на пресс-конференции президент страны Владимир Путин прокомментировал идею повышения пенсионного возраста в стране. Глава государства сказал, что систему выплат «необходимо сбалансировать, потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров