В России перенесли повышение пенсий

Государственная дума РФ в третьем чтении одобрила проект закона об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Согласно документу, сроки индексации таких пенсий будут перенесены на 1 января 2018 года.
Законопроект устанавливает единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем величину инфляции, пишет РИА «Новости». Таким образом, стоимость пенсионного коэффициента в новом году увеличится на 1,037 до 81,49 рубля. При этом размер фиксированной выплаты составит 4 982,90 рубля.
По действовавшим ранее нормам, страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним повышались ежегодно с 1 февраля и 1 апреля на индексы, близкие к показателю инфляции. В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пенсии в 2018 году будут проиндексированы не в феврале, а в январе. При этом премьер-министр подчеркнул, что в Пенсионном фонде есть деньги для выплат в полном объеме, сообщает «Национальная служба новостей».
14 декабря на пресс-конференции президент страны Владимир Путин прокомментировал идею повышения пенсионного возраста в стране. Глава государства сказал, что систему выплат «необходимо сбалансировать, потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться».