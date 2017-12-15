21:42 15 декабря 2017 2

Кудрина разочаровала «слабая работа следствия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министр финансов РФ и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прокомментировал решение суда, который приговорил бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Он также обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Свое мнение Кудрин высказал в Twitter. «Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие», — передает его сообщение RT.

Ранее реакция Улюкаева на приговор взволновала общественность. Как пишет «Утро.ру», осужденный посчитал решение суда несправедливым, но неожиданно сдержал эмоции. В Кремле отказались комментировать наказание для экс-министра.