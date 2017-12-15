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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:42  15 декабря 2017 2

Кудрина ужаснул «несправедливый» приговор Улюкаеву

5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей
Кудрина разочаровала «слабая работа следствия»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Экс-министр финансов РФ и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прокомментировал решение суда, который приговорил бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Он также обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Свое мнение Кудрин высказал в Twitter. «Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие», — передает его сообщение RT.

Ранее реакция Улюкаева на приговор взволновала общественность. Как пишет «Утро.ру», осужденный посчитал решение суда несправедливым, но неожиданно сдержал эмоции. В Кремле отказались комментировать наказание для экс-министра.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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