Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере взятки — в два миллиона долларов (130 миллионов рублей), сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда.
Гособвинение просило для Улюкаева десять лет колонии строгого режима, но суд принял во внимание «положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей».
Как сообщалось ранее, экс-глава Министерства экономического развития был признан виновным во взяточничестве. Защита Улюкаева решила обжаловать приговор еще до того, как он был полностью оглашен.
Экс-министр был задержан в ноябре минувшего года по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» заключить сделку по покупке акций «Башнефти».
«URA.RU» представило самые яркие моменты процесса над Улюкаевым в картинках.