16:53 15 декабря 2017 2

Пресс-секретарь президента пояснил, что не может комментировать решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы отправил экс-чиновника на восемь лет в колонию строгого режима, признав виновным в получении взятки.

«Не можем комментировать решение суда», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле приговор слишком жестким, пишет RT.

Алексея Улюкаева обвинили в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» заключить сделку по покупке акций «Башнефти». Кроме лишения свободы суд обязал бывшего министра выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Защита Улюкаева решила обжаловать приговор.

«URA.RU» представило самые яркие моменты процесса над Улюкаевым в картинках.