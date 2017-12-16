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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:48  16 декабря 2017 0

Путина назвали президентом Украины. СКРИН

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Ошибку допустил украинские журналистыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинский YouTube-канал Espresso.TV назвал президента России Владимира Путина главой Украины. Это произошло во время трансляции передачи «Ваша свобода», где говорилось о большой пресс-конференции российского лидера.

На что идут журналисты, чтобы задать вопрос Путину. Самые неожиданные и креативные подходы — в фотогалерее «URA.RU»

Зрителям показали фрагмент выступления Путина с титрами «Владимир Путин. Президент Украины». Как пишут «Вести», конечными бенефициарами украинского телеканала, допустившего ошибку, являются экс-премьер-министр Арсений Яценюк, супруга министра МВД Арсена Авакова и жена депутата Николая Княжицкого.

Украинский политик Михаил Добкин, который был кандидатом в президенты страны в 2014 году от Партии регионов, резко прокомментировал эту ошибку. «Придурки с ЕспресоТВ и Радио Свобода! Не палитесь по-глупому. Вы так все явки и пароли провалите!» — написал он в своем микроблоге.

Ежегодная большая пресс-конференция Путина в этом году прошла 14 декабря. На мероприятие было аккредитовано 1640 зарубежных и российских журналистов. Отвечая на вопросы, президент России, в частности, заявил, что бороться с коррупцией в силовых структурах можно «армейским» принципом — ротациями.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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