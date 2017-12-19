Уголовное преследование бывшего главы свердловского минтранса Александра Сидоренко, как и предсказывало «URA.RU», прекращено. Об этом сообщили в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Его обвиняли в в незаконном участии в предпринимательской деятельности.
«Постановлением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 13 декабря 2017 года прекращено уголовное дело в отношении Сидоренко А. М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ на основании п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за истечением срока давности уголовного преследования», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Александр Сидоренко в 2016 году, работая министром, покровительствовал двум аффилированным с ним компаниями, ООО «УралДорТехнологии» и ООО «УралТрансПетролиум». За время его работы они получили контракты не менее чем на 4,5 млрд рублей. Следствие считает, что он заранее предупреждал компании (70% акции принадлежали его родственникам) о графиках дорожных работ и давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров со своими компаниями.
Осенью прошлого года при поддержке УФСБ следователи провели обыски в коттеджах министра. В то же время в правительстве региона контракт с ним отказались продлевать. В июне 2017 года уголовное дело в отношении экс-министра было направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. В октябре судья ушла в отпуск, писало «URA.RU». Тогда многие юристы предположили, что Сидоренко удастся уйти от уголовной ответственности.
В свою очередь, этим летом специалисты свердловского Управления федеральной антимонопольной службы признали картельный сговор между дорожными строителями области. Как рассказал «URA.RU» руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалободов, сговор был признан между АО «Мелиострой», ООО СК «Вектор», ООО «СУ5групп», ООО «Стройспецмонтаж-2000» и ООО «Рокада». Информация о сговоре стала следствием расследования уголовного дела Александра Сидоренко.
Ранее «URA.RU» писало, что дело бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко может быть прекращено по истечении срока давности. Об этом агентство предупреждали информированные источники в силовых структурах.