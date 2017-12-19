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19 декабря 2017
13:04  19 декабря 2017 18

После шутки про эскорт-услуги ингушей полиция нагрянула на ТНТ

Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, россия, будущее, полиция, 21 век
Правоохранители проверят выпуск на экстремизмФото: Антон Белицкий © URA.RU

Правоохранительные органы проверят выпуск программы Comedy Woman на телеканале «ТНТ», где была произнесена шутка про ингушскую девушку, предоставляющую эскорт-услуги. Силовики считают, что в ней может прослеживаться экстремизм.

«Ингушам не хватило публичных извинений за шутку про ингушскую эскортницу. Теперь наказать телеканал им помогает еще и полиция. Выпуск с неудачной хохмой проверят на экстремизм», — сообщается в паблике Mash.

Отметим, 8 декабря в эфире шоу Comedy Woman показали номер про ингушскую девушку, предоставляющую эскорт-услуги. По сюжету героиня Екатерины Скулкиной отчитывала девушку из Ингушетии за плохое эскорт-сопровождение гостей из Сургута. Якобы вместо культурной программы, она провела их по шашлычным и хинкальным. Затем персонаж Скулкиной отправила ингушку сопровождать Тимура Родригеса, но та ответила отказом. «Ты посмотри на нее! Тебе русский Майкл Джексон предлагает 900 рублей, а ты свой нос горбатый воротишь», — сказала на сцене Скулкина.

В соцсетях после этого выступления появились угрозы в адрес авторов передачи. О своем «недовольстве и возмущении» заявили и в представительстве Ингушетии в Москве. 11 декабря гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин принес личные извинения ингушским властям за неудачную шутку. В тот же день руководство телеканала сообщило, что в офис готовы ворваться «50 человек кавказской национальности».

Практически все звезды телеканала «ТНТ» принесли публичные извинения ингушам за неудачную шутку. На телеканале с 14 по 17 декабря несколько раз за день выпустили этот ролик. Президент Игушении Юнус-Бек Евкуров заявил, что было достаточно извинений редакции, выпускающей программу: «У нас нет задачи заставлять публично извиняться, показывать, какие мы крутые».

Нина Калинина
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