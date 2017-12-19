Школам Курганской области не хватает больше 200 учителей

В Курганской области, по данным на начало декабря, было 211 вакансий для педагогов, в том числе 149 вакансий в сельской местности. Школам региона наиболее остро не хватает учителей математики, русского и иностранного языков, рассказал директор департамента образования и науки Наталья Бобкова.
Между тем на начало учебного года вакансий для педагогов было порядка 400. За последние годы в Зауралье дефицит педагогов вырос, «но не катастрофически», отмечают в департаменте. Но соотношение работающих учителей пенсионного и предпенсионного возраста и молодых специалистов оставляет желать лучшего.
Для закрепления молодых специалистов в школах области им выплачивают подъемные пособия, дополнительные выплаты. Положительные результаты дает обучение выпускников по целевому направлению. В департаменте считают, что муниципальные образования должны больше уделять этой работе внимание и уже со второго-третьего курсов заключать со студентами договоры.
Замена льгот сельским учителям на фиксированную выплату за коммунальные расходы в сумме 1200 рублей в месяц, по мнению Натальи Бабковой, не повлияла на кадровую обеспеченность педагогами на селе.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Зауралье также остро не хватает медиков: региону требуется порядка 400 врачей и более 500 работников со средним медицинским образованием.