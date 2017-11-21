13:54 21 ноября 2017 0

Учителя грозят отказаться проверять тетради, если за это перестанут платить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учителя трех школ в Звериноголовском районе подали в суд на правительство Курганской области из-за замены стопроцентной компенсации коммунальных льгот на выплату в размере 1200 рублей. Преподаватели говорят о значительном снижении зарплат с начала года и грозят выйти на акции протеста после Нового года.

«В случае, если областной суд признает наши требования обоснованным, закон отменят по всей области», — рассказал «URA.RU» учитель из Звериноголовской школы Владимир Кочеулов.

По словам педагога, несмотря на то, что нагрузка у него осталась прежней, доходы упали. «Если раньше я на руки получал 19-21 тысяч, сейчас получаю лишь 14,7 тысяч рублей», — рассказывает Кочеулов. По его данным, это происходит из-за того, что район с начала года практически не платит стимулирующие надбавки, положенные учителям. Это составляло до 30% от общей суммы зарплаты.

Учителя уже не раз поднимали этот вопрос перед зауральскими властями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«На днях к нам приехала комиссия, мы думали, что она за нас заступится, но они наоборот сделали выводы, что некоторые суммы нужно сохранить», — жалуется Кочеулов. При этом, по данным учителей, аналогичные выплаты в соседних регионах значительно ниже. «У нас учительница уехала работать в Тюмень, там за классное руководство на каждого ученика платят 700 рублей, у нас — по два рубля. Если нам отменят выплату за проверку тетрадей, мы тоже откажемся их проверять, как это уже было в Кургане», — предупреждает Кочеулов. «У нас уборщицам поднимают зарплату до минимального уровня. Техничка будет получать 10 тысяч рублей и начинающий учитель получает столько же!», — передает педагог возмущение своих коллег.

Звериноголовские учителя надеются пожаловаться на свое бедственное положение губернатору Алексею Кокорину, который приедет в ближайшее время в район на открытие памятника. «Мы уже пожалели, что не вышли на митинг 1 сентября. Если ситуация не изменится, мы организуем акции протеста после Нового года», — заявил Кочеулов.

Комментировать ситуацию руководитель отраслевого профсоюза учителей Зауралья Елена Охапкина оказалось, сославшись на то, что находится в командировке.

Заместитель департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в разговоре с «URA.RU» отметил, что с доходами конкретных педагогов нужно разбираться индивидуально. Недовольным он предложил обращаться с жалобами к областным специалистам. Ранее учителя отмечали, что из-за снижения средней зарплаты по экономике, власти могут вполне законно снизить им выплаты.

С 1 сентября 2017 года в Курганской области компенсация коммунальных расходов сельским учителям заменена на фиксированную выплату 1200 рублей в месяц. Власти объяснили этот шаг требованием Минфина России по оздоровлению бюджета. Курганская область имеет госдолг более 16 млрд рублей (это почти 90% от собственных доходов региона), а также дефицит бюджета в 3 млрд 445 млн рублей. Поэтому регион должен отменить все «лишние» льготы, не предусмотренные федеральным законодательством