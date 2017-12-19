{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
13:26  19 декабря 2017 1

Соратники трех челябинских губернаторов будут собирать подписи за Путина. На Южный Урал летит политтехнолог из Москвы

IV конгресс РАПК
Глава АПЭК Дмитрий Орлов едет в ЧелябинскФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Активисты общественно-политического движения Челябинской области «За возрождение Урала» (ЗВУ) будут собирать подписи для выдвижения Владимира Путина в президенты РФ. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников. Насколько готова область к выборам президента, проверит глава АПЭК Дмитрий Орлов, который приедет в Челябинск 25 декабря, в понедельник.

Первый заместитель председателя, руководитель аппарата движения ЗВУ Владимир Литвинов, сообщил, что сбор подписей для выдвижения президента на новый срок обсуждается, но воздержался от подробностей. К процессу могут приступить после того, как в ЦИК РФ обратятся инициативная группа по выдвижению кандидата и сам Владимир Путин. Челябинская область должна собрать примерно шесть тысяч подписей. В этой процедуре будут задействованы представители ОНФ, лидеры общественных мнений и, как теперь выясняется, ЗВУ.

Движение «За возрождение Урала» было основано в 1996 году, перед первыми губернаторскими выборами. Его лидером стал Петр Сумин, руководивший областью с конца 1996 по май 2010 года. После смены власти в регионе председателем движения стал Михаил Юревич. В настоящее время во главе ЗВУ губернатор Борис Дубровский. Движение имеет представителей во всех городах и районах.

Что касается главы АПЕК Дмитрия Орлова, то его называют куратором Челябинской области в сфере политтехнологий. «Он будет собирать аналитику по готовности региона к выборам президента», — сообщают источники. В разговоре с «URA.RU» Дмитрий Орлов подтвердил, что приезжает в Челябинск 25 декабря, но говорить о целях своего визита не стал.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров