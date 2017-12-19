Активисты общественно-политического движения Челябинской области «За возрождение Урала» (ЗВУ) будут собирать подписи для выдвижения Владимира Путина в президенты РФ. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников. Насколько готова область к выборам президента, проверит глава АПЭК Дмитрий Орлов, который приедет в Челябинск 25 декабря, в понедельник.
Первый заместитель председателя, руководитель аппарата движения ЗВУ Владимир Литвинов, сообщил, что сбор подписей для выдвижения президента на новый срок обсуждается, но воздержался от подробностей. К процессу могут приступить после того, как в ЦИК РФ обратятся инициативная группа по выдвижению кандидата и сам Владимир Путин. Челябинская область должна собрать примерно шесть тысяч подписей. В этой процедуре будут задействованы представители ОНФ, лидеры общественных мнений и, как теперь выясняется, ЗВУ.
Движение «За возрождение Урала» было основано в 1996 году, перед первыми губернаторскими выборами. Его лидером стал Петр Сумин, руководивший областью с конца 1996 по май 2010 года. После смены власти в регионе председателем движения стал Михаил Юревич. В настоящее время во главе ЗВУ губернатор Борис Дубровский. Движение имеет представителей во всех городах и районах.
Что касается главы АПЕК Дмитрия Орлова, то его называют куратором Челябинской области в сфере политтехнологий. «Он будет собирать аналитику по готовности региона к выборам президента», — сообщают источники. В разговоре с «URA.RU» Дмитрий Орлов подтвердил, что приезжает в Челябинск 25 декабря, но говорить о целях своего визита не стал.