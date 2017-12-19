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19 декабря 2017
20:01  19 декабря 2017 3

Прокуратура вновь проверит Собчак за «украинский» Крым

Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения
Высказывание Ксении Собчак исследуют психологи и лингвистыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Слова телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, сейчас проходят психолого-лингвистическую экспертизу, пишет РБК со ссылкой на прокуратуру Москвы. Речь идет о заявлении Собчак «с точки зрения международного права Крым — украинский».

Прокурор Москвы Владимир Чуриков в ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о законности высказывания телеведущей рассказал, что видеозапись выступления Собчак направлена в «Московский исследовательский центр» для проведения комплексного психолого-лингвистического исследования. Чуриков отметил, что результаты будут известны в первом квартале 2018 года.

В конце октября депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин послал запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить слова Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма на экстремизм. В запросе цитировались слова телеведущей с ее конференции от 24 октября, — тогда Собчак сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело, а депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская назвала ее выступление неуважением к людям и собственной родине.

В Федеральной службе безопасности уже провели лингвистический анализ заявлений Собчак, но призывов к нарушению территориальной целостности России в них не обнаружили.

О том, что в Генпрокуратуре начались проверки слов Собчак о Крыме, ранее рассказала сама телеведущая. «Любое дело, возбужденное прокуратурой против нас с Явлинским, почту за честь», заявила тогда Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак 24 октября объявила, что намерена баллотироваться в президенты РФ на выборах в марте 2018 года как кандидат «против всех». После открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге она сообщила, что готова отказаться от своего намерения ради объединения с другими оппозиционными политическими силами, например, блогером Алексеем Навальным или главой партии «Яблоко» Григорием Явлинским, напоминает «Национальная служба новостей».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
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