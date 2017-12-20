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20 декабря 2017
19 декабря 2017
00:24  20 декабря 2017 0

Названы самые опасные направления для российских туристов

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, закат, туризм, путешествие, тепло, курорт, пальмы, вечер, отдых, берег моря, отпуск, ашдод
Россиянам рекомендуется избегать поездок в страны АфрикиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским туристам стоит уделять повышенное внимание собственной безопасности во время путешествий в Таиланд, Турцию, Доминикану, Болгарию и Индию. По данным МИД РФ, именно в этих странах россияне чаще всего попадают в неприятные ситуации.

«Преимущественно, речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками», — цитирует главу ситуационно-кризисного центра МИД России Владимира Тарабрина «Лента.ру».

Представитель МИД напомнил, что россиянам лучше не посещать страны с высоким уровнем террористической угрозы. Особенно это касается стран, расположенных на севере и востоке Африки, где действует запрещенная в России группировка «Западноафриканская провинция» «Исламского государства». Помимо этого россиянам рекомендуется отказаться от поездок в Афганистан.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость на внутренние перелеты по России в новогодние праздники оказалась одной из самых низких в мире. По данным сервиса онлайн-бронирования Biletix, средняя цена авиаперелетов в РФ туда-обратно равна 12,9 тысячи рублей.

Сергей Макеев
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