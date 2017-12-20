Названы самые опасные направления для российских туристов

00:24 20 декабря 2017 0

Россиянам рекомендуется избегать поездок в страны Африки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским туристам стоит уделять повышенное внимание собственной безопасности во время путешествий в Таиланд, Турцию, Доминикану, Болгарию и Индию. По данным МИД РФ, именно в этих странах россияне чаще всего попадают в неприятные ситуации.

«Преимущественно, речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками», — цитирует главу ситуационно-кризисного центра МИД России Владимира Тарабрина «Лента.ру».



Представитель МИД напомнил, что россиянам лучше не посещать страны с высоким уровнем террористической угрозы. Особенно это касается стран, расположенных на севере и востоке Африки, где действует запрещенная в России группировка «Западноафриканская провинция» «Исламского государства». Помимо этого россиянам рекомендуется отказаться от поездок в Афганистан.



Ранее URA.RU сообщало, что стоимость на внутренние перелеты по России в новогодние праздники оказалась одной из самых низких в мире. По данным сервиса онлайн-бронирования Biletix, средняя цена авиаперелетов в РФ туда-обратно равна 12,9 тысячи рублей.