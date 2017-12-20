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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:32  20 декабря 2017 2

«Ты с ней вчера целовался!» Бузова устроила в телеэфире скандал из-за соперницы. ВИДЕО

Бузова расплакалась на проекте, разочаровавшись в поклонникеФото: Ольга Бузова, Instagram

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова закатила скандал участнику телепроекта, ее давнему поклоннику Роману Гриценко. Она приревновала его к новой участнице шоу, на которую Гриценко переключил свое внимание после долгих отказов Бузовой.

На протяжении нескольких месяцев молодой человек делал певице подарки и оказывал ей другие знаки внимания, однако Бузова не отвечала взаимностью. Тогда Гриценко стал ухаживать за новой участницей шоу, 21-летней Еленой Хроминой, с которой у них дошло до поцелуев.

Ольга Бузова, узнав об этом, устроила ему неприятный разговор со скандалом и слезами. Она рассказала, что теперь не верит ни одному его слову, считая все сказанное ранее ложью, в том числе и заявления о том, что она ему «безумно нравится». Выпуск с истерикой певицы из-за соперницы выйдет на телевидении 21 декабря, сообщает Nation News.

«Приходит девушка, и ты строишь с ней отношения здесь, в комнате, даже не поговорив со мной. Ты с ней вчера целовался и считаешь, что это нормально», — заявила ведущая проекта в беседе с участником, ее слова приводит Woman.ru. Молодой человек попытался оправдать свое поведение: «Я хотел с тобой поговорить. Да, я с ней целовался. Я не считаю, что это нормально, но я три месяца ухаживал за девушкой, которая мне безумно нравится, и не видел вообще ничего в ответ».

Эта фраза окончательно вывела из себя Ольгу. «Безумно нравится? Вот не вздумай больше никогда такого мне говорить. Я запрещаю тебе с сегодняшнего момента говорить кому-либо, что я тебе когда-то нравилась. Это ложь, полное вранье», — заявила Ольга.

Ранее телеведущая рассказала, почему у нее больше года нет мужчины. Одной из причин она указала недоверие к молодым людям и нежелание встречаться с мужчинами «без принципов».

Ксения Томашова
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