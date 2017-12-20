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20 декабря 2017
18:36  20 декабря 2017 0

В Екатеринбурге пресечена поставка лекарств-«пустышек» для раковых больных. Сумма сделки превышала 20 млн рублей

Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, медик, лекарства, медикаменты, Онкология, здоровье
Некачественные препараты предназначались для женщин, больных раком молочной железыФото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту поставок некачественных медикаментов для раковых больных. Проверку провела областная прокуратура совместно с ФСБ России, региональным управлением Росздравнадзора и министерством здравоохранения.

Компания «Аргентум» выиграла торги на заключение госконтракта на поставку химиопрепаратов для женщин, страдающих раком молочной железы. Сумма сделки превысила 20 миллионов рублей, а медикаменты должны были поступить в Свердловский областной онкологический диспансер. Сотрудники прокуратуры связались с заводом-изготовителем, и оказалось, что никто не продавал «Аргентуму» данный препарат, а в свободной продаже лекарства в таком количестве нет.

Прокуратура направила запрос руководителю данной фирмы с требованием предоставить информацию «о фирме-производителе, дате изготовления и законности происхождения, соблюдении правил перевозки и температуры хранения», сообщает пресс-служба ведомства. Однако ответа не последовало: ООО «Аргентум» в одностороннем порядке отказалось от заключения договора. Из-за этого управление Федеральной антимонопольной службы в Свердловской области включило «Аргентум» в реестр недобросовестных поставщиков. В ходе проверки выяснилось, что в компании имеются нарушения лицензионных требований.

Виновные в нарушениях юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.

Также по заявлениям Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области судом аннулированы лицензии данных компаний — поставщиков «серых» медицинских препаратов, в том числе в отношении ООО «Аргентум». В настоящее время по результатам межведомственных проверок по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327.2 УК РФ (подделка документов на лекарственные средства и упаковки на них).

Как сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, похожую «серую» схему использовали мошенники в Санкт-Петербурге. Ранее в Екатеринбург приезжали сотрудники ФСБ из Петербурга, чтобы расследовать данное дело.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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