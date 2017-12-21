10:20 21 декабря 2017 0

В ближайшее время Мария Сергеева уедет в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии выборов президента уральское полпредство потеряет одного из самых активных своих работников. Как стало известно «URA.RU», через неделю наместничество покинет советник заместителя полпреда, сотрудница департамента по вопросам внутренней политики Мария Сергеева. Она, как уточнил столичный инсайдер, будет работать в департаменте информационной политики администрации президента. Ведомство в марте возглавил бывший замгендиректора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич.

Сама чиновница не отрицает переезда, однако, по поводу будущего трудоустройства не откровенничает. «Да, я действительно переезжаю в Москву. Отчасти это связано с некоторыми личными переменами в жизни. Очень благодарна полномочному представителю за моё приглашение в Екатеринбург, работа в команде уральского полпредства была по-настоящему интересной и эффективной. Что касается моей дальнейшей работы, то могу сказать только одно — её будет много», — пояснила советница «URA.RU».

Мария Сергеева стала известна еще будучи членом политсовета «Молодой гвардии» — после выступления на митинге сторонников «Единой России» (на Манежной площади 31 января 2009 года), а также после ряда громких политических кампаний в Калининграде и Подмосковье. На Урале она появилась в 2015 году в качестве куратора проекта «Славим человека труда». Полпредством девушка позиционировалась как «московский политолог» и за считаные недели стала официальным публичным лицом федеральной структуры, а в 2016-м еще и получила официальную должность.

В начале года «Общая Газета» представила одиннадцатый рейтинг российских политтехнологов, в который Сергеева попала наряду с председателем правления «Фонда развития гражданского общества» Константином Костиным и уральцами Антоном Баковым и Александром Пироговым.

Именно в короткий период пребывания Сергеевой на своем посту полпредство анонсировало эпоху «новой информационной открытости». Благодаря этому, полпредство, до сих пор пребывавшее в полном медийном вакууме (стараниями отставного помощника полпреда Андрея Перлы), ненадолго вернулось в повестку и постаралось заявить о себе. Такой всплеск оказался особенно полезен в преддверии старта кампании по выборам президента России.

Как сложится информационная судьба уральского полпредства покажет время. Нынешний руководитель Сергеевой — заместитель полпреда Борис Кириллов — пообещал «URA.RU» «в новом году обеспечивать информационную открытость и своевременное приглашение СМИ на публичные мероприятия аппарата полномочного представителя президента»